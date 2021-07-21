Başkan Oğuz vatandaşların bayramını kutladı - Son Dakika

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye tarafından düzenlenen programda ilçe halkıyla bayramlaştı. Oğuz burada, çocuklara bayram harçlığı vererek, onlarla sohbet etti.

Kahramankazan Belediyesince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Milli Egemenlik Parkı'ndaki programa, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Kaymakamı Engin Aksakal ve ilçe protokolüyle siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Yapılan toplu bayramlaşmanın ardından, dualar edildi.

Çocuklara harçlık verdi

Başkan Oğuz, bayramlaşmanın ardından, burada bulunan çocuklara bayram harçlığı vererek, onlarla sohbet etti. Oğuz daha sonra ise vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Oğuz, yürüyerek geldiği ve programın bitiminde yine yürüyerek ayrıldığı etkinlik alanına geliş ve gidişinde karşılaştığı vatandaşlarla da bayramlaşarak, bir süre sohbet etti.

"Toplumsal birliğimizi güçlü tutmalıyız"

Başkan Oğuz, bayramların sevgi, kardeşlik ve hoşgörü duygularının pekiştiği günler olduğunu belirterek, "Bayramlar toplumsal birliğimizi sağlayan değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği, dostluk ve kardeşlik hislerinin güçlendiği günlerdir. Bütün bu değerleri barındıran dinimizin anlamlı günlerinden biri olan Kurban Bayramı, özellikle yardımlaşma ve paylaşmayı da ifade etmektedir. Bu vesileyle toplumsal birliğimizi daha da güçlü tutmalıyız. Bu anlamlı ve özel günlerde, akraba ve komşularımızın yanı sıra kimsesizlerimizi de ziyaret ederek Kurban Bayramı'nı ruhuna uygun yaşamalıyız. Kurban Bayramı'nın başta aziz şehitlerimizin değerli aileleri ve gazilerimiz ile tüm İslam alemine, ülkemize, insanlığa sağlık ve huzur getirmesini diliyor, tüm hemşerilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu. - ANKARA