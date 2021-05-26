Başkan Okka'dan İSO ilk 500 değerlendirmesi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020" listesine giren Konyalı firmaları ve çalışanları tebrik etti.

Başkan Okka, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Konya'nın geçtiğimiz yıl 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde 7 firma ile yer aldığını hatırlatarak, "Şehrimizin firma sayısı bu yıl 8'e yükseldi. Türkiye 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020 listesinde 8 firma ile yer alan başta üyelerimiz Konya Şeker, Panagro Tarım, Tümosan Motor, Enka Süt ve Safa Tarım olmak üzere sanayicilerimizi ve çalışanlarını kutluyorum. 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgına rağmen şehrimizin ihracatını da sürekli olarak artırmaktadır. Konyalı sanayicilerimiz, ekonomideki bütün zorluklara rağmen, ülkesini ve şehrini büyütmek için daha çok üretmeye devam etmektedir" dedi. - KONYA