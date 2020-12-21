Başkan Okka: "Yapılandırmada kanunundan yararlanmak isteyenler fırsatı kaçırmamalı" - Son Dakika

Başkan Okka: "Yapılandırmada kanunundan yararlanmak isteyenler fırsatı kaçırmamalı"

21.12.2020 12:31
Başkan Okka:

Konya Vergi Dairesi Başkanı Adem Güngör, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti.

Konya Vergi Dairesi Başkanı Adem Güngör, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti.

Ziyarette, Kasım ayında yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu hakkında bilgi veren Vergi Dairesi Başkanı Adem Güngör, "Vergi dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında göre yüzde 75 oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen silinecek. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılacak. Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılacak ve borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında, yapılandırılan borcun kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması halinde ceza tutarından da ayrıca yüzde 25 oranında indirim uygulanacak. Taksitli ödeme seçeneğini tercih edenler; isterlerse ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapabilir ve getirilen imkanlardan yararlanabilirler. İsterlerse birinci taksiti süresinde ödedikten sonra geri kalan taksitlerin tamamını ikinci taksit ödeme süresi içinde ödeyerek indirim imkanlarından yararlanabilirler. Bu durumda yapılandırma nedeniyle hesaplanan katsayı alınmayacağı gibi Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 oranında indirim, yapılandırılan borcun kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması durumunda ise ceza tutarından yüzde 12,5 oranında indirim yapılacak. Yapılandırılan alacağın sadece faiz, gecikme zammı gibi fer'i alacaklardan oluşması halinde de indirim uygulamasından yararlanılabilecek. Bu durumda fer'i alacak yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 oranında, birinci taksit süresinde ödenmiş olması koşuluyla ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde yüzde 25 indirim yapılacak. Yapılandırma Kanunu borçları 18 taksitte 36 aylık bir sürede ödeme imkanı verilmektedir. Taksitlere bu gün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uygulanacak. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu kanuna göre yapılandırılabilecek. Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar dahil idari para cezaları Kanun kapsamda yapılandırılabilecek. YURTKUR'dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerimizin, işletmelerimizin ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek. 31 Ağustos 2020 tarihini esasa alan kanunda, (bu tarih dahil) önce tahakkuk ederek Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş olan ve bu tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunanlar kapsama girmekte olup, 31 Ağustos 2020 tarihinden sonra tahakkuk edenler kanun kapsamına girmemektedir. Motorlu taşıtlar vergisi borcunu yapılandıran araç sahipleri, taksitlerini ödediği sürece fenni muayenelerini yaptırabilecekler. Yapılandırma ihlal edilmediği sürece borcu yoktur belgesi alınabilecektir" dedi.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, geçtiğimiz ay yayınlanarak yürürlüğe giren yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenler için bir fırsat olduğuna dikkat çekti, bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğine vurgu yaptı. - KONYA

Başkan Okka: Yapılandırmada kanunundan yararlanmak isteyenler fırsatı kaçırmamalı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Adem Güngör, Konya, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Okka: 'Yapılandırmada kanunundan yararlanmak isteyenler fırsatı kaçırmamalı' - Son Dakika Ekonomi


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