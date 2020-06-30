- Başkan Oktay, 11 yaşındaki engelli Berat'ı evinde ziyaret etti - Son Dakika

- Başkan Oktay, 11 yaşındaki engelli Berat'ı evinde ziyaret etti

- Başkan Oktay, 11 yaşındaki engelli Berat'ı evinde ziyaret etti Söğüt Mahallesi'ne giden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, belediyenin ana caddeden evlerine kadar yol açmasıyla daha kolay yaşam koşullarına kavuşan 11 yaşındaki engelli Berat ve ailesini ziyaret etti.

- Başkan Oktay, 11 yaşındaki engelli Berat'ı evinde ziyaret etti

Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim

MUĞLA - Söğüt Mahallesi'ne giden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, belediyenin ana caddeden evlerine kadar yol açmasıyla daha kolay yaşam koşullarına kavuşan 11 yaşındaki engelli Berat ve ailesini ziyaret etti.

Marmaris Söğüt Mahallesi'nde yaşayan Haydar ve Sibel Selçuk çiftinin 11 yaşındaki oğulları Berat, yüzde 99 oranında engelli olarak dünyaya geldi. Oğlu Berat'ı Marmaris'te özel bir rehabilitasyon merkezine götürmek için her gün 70 metrelik patika yoldan sırtında taşıyarak ana yola çıkaran anne Sibel Selçuk'un yaşadığı sıkıntıların basında yer alması üzerine harekete geçen Marmaris Belediyesi ana caddeden eve kadar yol yaptı. Geçtiğimiz Ekim ayından beri açık olan yol ailenin büyük bir sıkıntısını çözdü.

Önceki gün kırsal mahalleleri gezen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yapılan yoldan oğulları Berat'ı akülü aracı veya normal araçla güvenli bir şekilde taşıyabilen aileyi de ziyaret etti. Berat'ın selamlamasına karşılık veren Oktay, anne Sibel Selçuk'la da sohbet etti. Yapılan yol nedeniyle Başkan Oktay'a teşekkür eden anne Sibel Selçuk, "Yol yapıldıktan sonra büyük kolaylık yaşadık. Berat'ı artık çok daha kolay götürebiliyoruz" dedi.

Başkan Oktay ise özellikle engelli vatandaşların sorunlarını çözmeyi her zaman öncelik olarak gördüklerini belirterek, "Berat'ın ve sizlerin yüzünün gülmesi bizim için en büyük kıvanç. Desteğimiz her zaman sürecek" diye konuştu.

Mehmet Oktay, Marmaris, Söğüt, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 17:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Başkan Oktay, 11 yaşındaki engelli Berat'ı evinde ziyaret etti - Son Dakika

Son Dakika

22:54 İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı 21:39 Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı 21:29 Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı 21:13 Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi 20:07 Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor 19:41 Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi 19:17 Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı 17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 15:43 Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı 15:42 Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama 15:14 Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı 15:05 Kayseri'de bir evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı 14:26 Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu 11:21 Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu 08:11 Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
23:09
İbrahim Tatlıses, 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya'yı eski eşiyle tanıştırmış
23:07
İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
22:53
Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim
22:44
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı
22:43
Bakan Albayrak, yeni doğan çocuğu için mesaj atan ve dua edenlere teşekkür etti
22:13
YÖK, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı
21:57
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
21:38
Kayseri'de otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
21:31
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
21:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 23:38:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - Başkan Oktay, 11 yaşındaki engelli Berat'ı evinde ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]