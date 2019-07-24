Son Dakika Haberleri: Başkan Oktay basın mensuplarıyla bir araya geldi
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Oktay basın mensuplarıyla bir araya geldi

2 saat önce

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı'nda ilçede çalışan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Oktay basın mensuplarıyla bir araya geldi, System.String[]
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı'nda ilçede çalışan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı'nda ilçede çalışan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Siteler Mahallesi'nde bulunan restoranda gerçekleşen etkinliğe Marmaris Belediyesi'nde görevli birim amirleri ve basın emekçileri katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda Başkan Oktay, basın mensuplarının bayramını kutladı. Etkinlik basın emekçilerine hediyelerinin verilmesinden sonra toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - MUĞLA
Mehmet Oktay, Marmaris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! İzdiham yaşandı Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Son Dakika! Diyarbakır'da EYP'li saldırı İmamoğlu'nun Zülfü Livaneli sevgisi! 3 ayda 3 konserine gitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 18:07:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Oktay basın mensuplarıyla bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]