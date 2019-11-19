Başkan Oktay'dan 83'lük Mürşide Teyze'ye komşu ziyareti

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Dünya Komşular Günü'nde aynı sokakta oturduğu 83 yaşındaki Mürşide Bulut'u ziyaret etti. Oktay'ın çocukluğundan beri tanıyan Mürşide Bulut, "Mehmet elimizde büyüdü. Onun bu makama gelmesine çok sevindik" dedi.



Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Dünya Komşular Günü dolayısıyla kendi mahallesindeki komşusu Mürşide Bulut'u ziyaret etti. Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a annesi Ayşe Oktay ve eşi Emon Oktay da eşlik etti.



Aynı sokakta oturduğu Mürşide Bulut'u çocukluğundan beri tanıdığını söyleyen Mehmet Oktay, "Mürşide teyzenin çocuklarıyla birlikte büyüdük. Bizim çocukluğumuzda anneler hepimizin annesi gibiydi. Oynarken karnımız acıksa birimizin evine giderdik, susasak en yakın evden su içebilirdik. Mürşide Teyze de bizi büyütenlerden birisi. Onun nezdinde tüm Marmarisli hemşehrilerim komşular gününü kutluyorum" dedi.



"Biz çok şanslıyız ki Marmaris'te hala komşuluk kültürü yaşıyor" diyen Mehmet Oktay, "Biz büyüdük şimdi çocuklarımız aynı kültürle büyüyor. Herkes birbirini tanıyor. İyi gününde kötü gününde bir arada olmayı başarıyor. Komşusunu asla unutmuyor. Bu bizim için çok önemli" diye konuştu.



Başkan Oktay'ın ziyaretinden çok memnun kalan Mürşide Bulut ise "Mehmet mahallemizin çocuğu, elimizde büyüdü. Onun böyle bir mevkie gelmesine annesi kadar sevindik. Marmaris için çok güzel hizmetler yapacağına, burayı kalkındıracağına hiç kuşkumuz yok" diye konuştu.



Sohbet havasında geçen ziyarette eskiler de yad edildi. - MUĞLA