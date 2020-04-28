Başkan oktay'dan gönüllü terzilere teşekkür - Son Dakika

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, evlerinde maske üreten gönüllüleri ziyaret ederek teşekkür etti. Oktay, "Siz gönlü güzel dostlarımızın da desteğiyle sağlıklı, huzurlu, mutlu günlere en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Hepinizin emeğine sağlık" ifadesini kullandı.



Koronavirüs pandemisi üzerine yaşanan maske sıkıntısını aşabilmek için Marmaris Belediyesi de maske üretimine başladı. Günde yaklaşık 2000 adet maske üretimi gerçekleştiren belediyenin bu çalışmasına en büyük desteği ise gönüllü terziler verdi. Gönüllü terzilerin evlerinde diktiği ve daha sonra hastane koşullarında sterilize edilip paketlenen maskeler, ilk etapta semt pazarlarında maskesi olmayan vatandaşlara verildi. Belediye personelinin de kullanımına sunulan maskeler ayrıca halka ulaştırılması için eczaneler ve muhtarlıklara verildi.



Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da belediye personelinin de kullandığı maskeleri evlerinde diken gönüllü terzileri unutmadı. Sosyal mesafe kurallarına uyarak gönüllülerin evlerine giden Başkan Oktay, bu zorlu süreçte gösterdikleri dayanışma ve özverili çalışma için gönüllü vatandaşlara teşekkür etti. Oktay terzilere birer çiçek hediye etti.



"Dünyanın ve ülkemizin geçirdiği bu zorlu süreçte göstermiş olduğunuz bu erdemli davranıştan dolayı sizi tebrik ediyorum" diyen Oktay, "Bu zor günlerden başarılı bir şekilde çıkacağız. Yeter ki bir ve bareber olalım. Siz gönlü güzel dostlarımızın da desteğiyle sağlıklı, huzurlu, mutlu günlere en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Hepinizin emeğine sağlık" ifadesini kullandı. - MUĞLA