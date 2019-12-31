Başkan Oktay'dan, hastanelere yeni yıl ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Oktay'dan, hastanelere yeni yıl ziyareti - Son Dakika

Başkan Oktay'dan, hastanelere yeni yıl ziyareti

6 saat önce

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yeni yılı hastanede karşılayacak vatandaşları ziyaret etti.

Başkan Oktay'dan, hastanelere yeni yıl ziyareti, System.String[]

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yeni yılı hastanede karşılayacak vatandaşları ziyaret etti.


Marmaris Devlet Hastanesi ve özel hastanelerde tedavi gören, yeni yıl gecesini de hastanede geçirecek hastalar unutulmadı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay, hasta vatandaşları ve ailelerini ziyaret ederek, yeni yıl için sağlık ve mutluluk diledi. Özel bir hastanenin personeli ile birlikte yeni yıl pastası da kesen Başkan Oktay, tüm sağlık çalışanlarının da yeni yıllarını kutladı. Ziyaret karşısında moral bulan vatandaşlar da, Başkan Mehmet Oktay'a teşekkür etti. - AYDIN

Mehmet Oktay, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:02 Kaynak: İHA
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