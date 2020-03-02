Başkan Oktay;

Marmaris Belediye Meclisi'nin mart ayı oturumunda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yapılan denetlemeleri olumlu bulduğunu belirtti.



Oktay, "Biz denetlendikçe ben başkan olarak kendimi daha rahat hissediyorum. Neden derseniz? Kasıtlı değil tabi ama hata yapılmış olabilir. Bunların tespiti, düzeltilmesi, iyileştirilmesi hayata geçirilir" dedi.



Marmaris Belediye Meclisi'nin Mart ayı oturumu Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın başkanlığında yapıldı. Oturumda Denetim Komisyonu'nun talebi üzerine görevlendirilecek uzman kişi sayısı ve çalışacağı gün sayısı ile ilgili gündem maddesinin görüşüldü.



Denetlenmenin kendileri için olumsuz değil aksine olumlu bir durum olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Açık söyleyeyim biz denetlendikçe ben başkan olarak kendimi daha rahat hissediyorum. Neden derseniz? Kasıtlı değil tabi ama hata yapılmış olabilir. Dolayısıyla bunların tespiti, düzeltilmesi, iyileştirilmesi hayata geçirilir. Yani buraya müfettişlerimiz geldiği zaman hakikaten ben kendimi çok daha rahat hissediyorum. Varsa bizim yaptığımız bir hata kasıtlı olmadan, biz eksiklerimizi giderelim. Bu anlamda biz şeffafız" ifadesini kullandı.



Toplantıda CHP Meclis Grubu, İdlib'te 36 askerimizin şehit edildiği saldırıyı kınayan bir açıklama da yaptı. Belediye Meclis Üyesi Zülal Akyüz'ün okuduğu metinde şu ifadelere yer verildi; "27 Şubat 2020 gecesi Suriye'nin İdlib kentinde Mehmetçiklerimize yönelik düzenlenen saldırı hepimizin yüreğini dağladı. Acımız çok büyük ve derin. Saldırıda şehit olan 36 askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyor; bu alçak saldırıyı nefretle kınıyoruz. Misak-ı Milli sınırlarımızı korumak, halkımızın güvenliğini sağlamak, ülkemizi iç ve dış düşmanlara karşı savunmak ordumuzun temel görevidir. Ancak ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği 'Yurtta sulh, cihanda sulh' düsturuyla hareket ederek ülkemizi bu acılardan uzak tutmak da hepimizin görevi olmalıdır. Bundan sonra yapılması gereken bir askerimizin daha ayağına taş değmeden, bir annenin daha gözyaşı dökmesine neden olmadan ortak akıl ve ortak kararla hareket etmektir. Marmaris Belediye Meclisi CHP Grubu olarak Mehmetçiklerimize yapılan saldırıyı bir kez daha nefretle kınıyor, aziz milletimize baş sağlığı diliyoruz." - MUĞLA