Başkan Oktay, "Dikkat etmezsek vakalar artar" - Son Dakika

Başkan Oktay, "Dikkat etmezsek vakalar artar"

17.05.2021 09:52
Başkan Oktay,

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Eğer maske, mesafe ve hijyen kurallarını ihmal edersek yine vakalar artar" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Eğer maske, mesafe ve hijyen kurallarını ihmal edersek yine vakalar artar" dedi.

Türkiye'de olduğu gibi Marmaris'te de vaka sayılarının düştüğünü ancak yine de çok dikkatli olmak gerektiğini söyleyen Oktay, "Eğer maske, mesafe ve hijyen kurallarını ihmal edersek yine vakalar artar. Yaz sezonuyla ilgili umutlarımızı tamamen yitiririz. Bu nedenle hepimizin çok çok dikkatli olması şart" ifadesini kullandı.

"Vatandaşın yanında olduk"

17 günlük tam kapanma sürecinin Marmaris'te sorunsuz atlatıldığını söyleyen Oktay, "Belediye olarak tüm önlemlerimizi almıştık. Temizlik, fen işleri, park ve bahçeler, destek hizmetleri ve zabıta birimlerimiz hem rutin çalışmalarına devam etti hem de acil müdahale edilmesi gereken noktalara müdahalede bulundu. Çok büyük sorun yaşamadan bu süreci bitirdik. Burada duyarlılık gösteren tüm Marmaris sakinlerine de teşekkür ediyorum" dedi.

"Kapanma sürecinde kapalı olan küçük esnaf için 750 lira nakdi destekte bulunduk ve ayrıca ürünleri elinde kalan çiftçilerden sebze ve meyve satın alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık" diyen Oktay, "Belediyemizin imkanlarını kullanarak zor durumda olan vatandaşlarımıza destek olmayı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı. - MUĞLA

Başkan Oktay, Dikkat etmezsek vakalar artar

Mehmet Oktay, Marmaris, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Oktay, 'Dikkat etmezsek vakalar artar' - Son Dakika


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