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Başkan Oktay gazetecilerle buluştu

40 dakika önce

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Oktay gazetecilerle buluştu, System.String[]

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Netsel Marina'da bir restoranda 21 Ekim Gazeteciler Bayramı dolayısıyla düzenlenen buluşmada konuşan Oktay, basının demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu ve özgürce haberler yapabilmesi gerektiğini ifade etti. Halkın haber alma hakkının kutsal olduğunu kaydeden Oktay, "Vatandaşlarımızın haber alma hakkını büyük bir özveriyle sağlayan gazetecilere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Marmaris'te her yıl olduğu gibi bu sezonda da İngiltere, Almanya gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Rusya ve Arap ülkelerinden de yüz binlerce turisti ağırladıklarını belirten Oktay, bu potansiyeli artırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Mehmet Oktay, Marmaris, Marina, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:10 Kaynak: AA
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