Başkan Oktay, iki yılık görev süresini değerlendirdi - Son Dakika

Başkan Oktay, iki yılık görev süresini değerlendirdi

05.04.2021 16:50
Başkan Oktay, iki yılık görev süresini değerlendirdi, System.String[]

İki yıllık görev süresini değerlendirdiği ve önümüzdeki döneme yönelik projelerini anlattığı bir basın toplantısı düzenleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Biz çatışma ortamından uzak, huzur ve barışın egemen olduğu, ortak akılla yönetilen bir Marmaris vaat ettik.

İki yıllık görev süresini değerlendirdiği ve önümüzdeki döneme yönelik projelerini anlattığı bir basın toplantısı düzenleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Biz çatışma ortamından uzak, huzur ve barışın egemen olduğu, ortak akılla yönetilen bir Marmaris vaat ettik. Aradan geçen iki yıllık süreçte bunu başardığımızı görmek en büyük mutluluk kaynağımız" ifadesini kullandı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 2 yıllık görev süresini değerlendirdiği ve önümüzdeki döneme yönelik projelerini anlattığı bir basın toplantısı düzenledi. Çok sayıda gazetecinin katıldığı toplantıda başlık başlık yapılan çalışmaları anlatan Mehmet Oktay, "Adaylığım süresince sürekli olarak dile getirdiğim tek şey vardı, huzur. "Biz Marmaris'e en başta huzur vaat ediyoruz, birlik vaat ediyoruz, beraberlik vaat ediyoruz" dedik. Biz çatışma ortamından uzak, huzur ve barışın egemen olduğu, ortak akılla yönetilen bir Marmaris vaat ettik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren de bunun hayata geçirilmesi için büyük gayret gösterdik. Aradan geçen iki yıllık süreçte bunu başardığımızı görmek en büyük mutluluk kaynağımız" ifadesini kullandı.

"Kimseyle kavga etmedik"

Başkan Oktay, düşmanlık beslemeden hizmet ettiklerini belirtip "Göreve geldiğimizde kimseyle kavga etmeden, geçmişe düşmanlık beslemeden, siyasi hesaplaşmaların içine girmeden hizmet sevdasının içinde olduk. Tepe Mahallesi'nden Beldibi'ne, Armutalan'dan İçmeler'e, Bozburun'dan Selimiye'ye kadar ilçemizin her noktasına hizmet götürmek, Marmarisimizde hemşehrilerimizin sorunsuz keyifli bir yaşam sürdürmesi için çalışmak, ilçemizin kronikleşen sorunlarına çare olmak, ilçemizi turizmde bir numara yapmak, yeni ve modern şehircilik anlayışını hayata geçirmek için kolları sıvadık. Hiçbir ayrım yapmadan çalışmanın gayreti içinde olduk" dedi.

"Hiçbir şey eskisi gibi olmadı"

Göreve geldiği ilk yıl Thomas Cook iflası, ardından da tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını belirten Oktay, "2019'un son ayları ve 2020'nin ilk aylarında yaptığımız yurtdışı ziyaretleri ve görüşmelerden elde ettiğimiz sonuç; 2020 yılı Marmaris için altın çağ olacaktı. Ama hiç umulmadık bir şey yaşandı ve tüm dünya bir virüsün etkisi altına girdi. Şunu diyebiliriz ki 11 Mart'tan itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bundan sonraki süreçte en çok önemsediğimiz konu halkımızın sağlığı oldu" diye konuştu.

"Yaşadığımız olağanüstü sürece rağmen söz verdiğimiz vaatlerin bir kısmını yerine getirdik, bir kısmını da yapmak için ilk adımları attık" diyen Oktay sözlerini şöyle sürdürdü; "Üst yapıdan yeni yollara, yeni parklardan park revizelerine, tarihi yerlerin ihyasından tarımsal çalışmalara kadar birçok konuda önemli adımlar attık. Diğer kurumlarla koordineli olarak altyapının iyileştirilmesi için de projeler başlattık. Bu yöndeki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte yapmayı planladığımız projelerin başında kültür merkezi, otopark ve yeni belediye binası yapmak geliyor."

"Borç devralınandan az"

Bütçe ile ilgili de açıklamalarda bulunan Oktay, 31 Mart 2019'da devralınan borcun 14 milyon 600 bin TL olduğunu hatırlatarak, çok kısa sürede bu borcu 9 ayda 8 milyon liraya kadar indirdiklerini belirterek, "Bunu da kaynaklarımızı doğru kullanarak yaptık. Araya pandemi süreci girdiği halde ve 31 Mart 2021 itibariyle borcumuz 9 milyon 263 bin 400 lira. Yani teslim aldığımdan çok daha iyi noktadayız" dedi.

Türkiye'de ilk olan çalışmalara da imza attıklarını söyleyen Oktay, "Bunlardan biri afet anlarında deniz suyunu temiz suya çeviren WaterMaker isimli cihazı belediye envanterine katmak oldu. 1 saatte 400 litre suyu temiz suya çeviren cihaz olası afet anlarında yaşamsal en öneme sahip olacak. Ayrıca ilçemizde bulunan derelerle gelen atıkların denize karışmaması için Türkiye'de ilk defa dere ağzına bariyer uygulaması geliştirdik. Durmazlar deresinde yapılan pilot çalışmanın sonucunun olumlu olması üzerine sezon sonrası tüm derelerde yapılmak üzere çalışmalar başlattık" diye konuştu.

"Kültür Merkezi, Otopark ve Belediye Binası hakkında açıklamalarda bulundu"

Belediye Başkanı Mehmet Oktay; ilçenin en büyük sorunların biri olan otopark için çok yakın sürede kazma vuracaklarını söyledi. Kemeraltı Mahallesi'nde bankalar bölgesi olarak bilinen alanda iki kat zemin otoparkı yapacaklarını ifade eden Oktay, üstüne de kültür merkezi yapılacağını söyledi. Seçim vaatleri arasında ilçemize modern, çevre dostu, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan, işlevsel bir belediye binası kazandırmak olduğunu hatırlatan Oktay, belediye binasını deprem riski taşıdığı için yıktıklarını ifade ederek yeni belediye binasını Datça Yolu'nda belediyeye ait arsaya yapmayı planladıklarını ancak imarla ilgili birtakım sıkıntılar yaşandığını dile getirdi. Oktay bu sorunun çözümü halinde yeni binayı oraya yapacaklarını, aksi belediyenin eski yerinde yapılacağını açıkladı.

Poligon yapılacak"

"Yönetim olarak en büyük hedeflerimizden birisi Marmaris'te turizmi 12 aya yaymak. Bunun için de farklı alanlarda yatırımlar için girişimlerde bulunuyoruz" açıklamasını yapan Oktay, "Bunlardan biri de Beldibi'nde bulunan poligon sahasını revize ederek hizmete sunacağız. Böylelikle hem atıcılık sporunu hem de atıcılık turizmini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Öte yandan tesisleşme noktasında da önemli adımlar attık. Futbol kulüplerinin kamp dönemlerini ilçemizde geçirmesi, farklı branşlarda sportif çalışmaların gerçekleştirilmesi ve çeşitli turnuvalara ev sahipliği yapması için girişimlerde bulunduk" ifadesini kullandı. - MUĞLA

Başkan Oktay, iki yılık görev süresini değerlendirdi
Başkan Oktay, iki yılık görev süresini değerlendirdi
Başkan Oktay, iki yılık görev süresini değerlendirdi

Mehmet Oktay, Marmaris, Çatışma, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Oktay, iki yılık görev süresini değerlendirdi - Son Dakika


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