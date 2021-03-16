Başkan Oktay'ın çağrısı olumlu yanıt buldu - Son Dakika

Başkan Oktay'ın çağrısı olumlu yanıt buldu

16.03.2021 12:50
Başkan Oktay'ın çağrısı olumlu yanıt buldu, System.String[]

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın 'aşılamada turizm bölgelerini de öncelik sıralamasına alın' çağrısı yanıt buldu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın 'aşılamada turizm bölgelerini de öncelik sıralamasına alın' çağrısı yanıt buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sisteminin" hayata geçirildiği açıklandı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Belediye Meclisi'nin Ocak ayı oturumunda Sağlık Bakanlığı'na bir çağrıda bulunmuştu."2020 yılını oldukça acılı geçirdik. Ama hiçbir zaman umudumuzu kaybetme lüksüne sahip değiliz" diyen Oktay, turizm bölgelerinin aşılamayla ilgili öncelik sıralamasına alınmasını talep etmişti.

"Turizm için çok önemli"

Şubat ayı meclisi başta olmak üzere katıldığı tüm televizyon programlarında ve basın açıklamalarında çağrısını yineleyen Oktay, "Marmaris çok önemli bir turizm destinasyonu ve kent ekonomimizin çok büyük kısmı bu sektöre bağlı. Turizm sadece Marmaris değil ülkemizin ekonomisine de çok ciddi kaynak sağlayan; devamında 50 sektörü de destekleyen bir alan. Bu nedenle Marmaris, Alanya, Antalya, Fethiye, Bodrum, Kuşadası gibi turizm bölgelerinin aşılamada öncelikli olarak değerlendirilmesi ülkemiz ve sektör açısından önem arz etmektedir" ifadesini kullanmıştı.

"Sisteme dahil edildi"

Belediye Başkanı Oktay'ın ardından meslek temsilcileri ve diğer belediye başkanlarının da dile getirdiği çağrı nihayet yerini buldu. Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm personelinin de aşılama kayıt sistemine alınmasına karar verdi. Buna göre Güvenli Turizm Sertifikalı ve Bakanlık Belgeli Konaklama Tesisleri (Açık olanlar), Güvenli Turizm Sertifikalı ve Diğer Belgeli Konaklama Tesisleri (Açık olanlar), Güvenli Turizm Sertifikalı ve Bakanlık Belgeli Yeme-İçme Tesisleri (Açık olanlar), Seyahat Acenteleri, Turizm Taşıma Belgeli ve Güvenli Turizm Sertifikalı Araçlar (her araç için iki şoför) ve Profesyonel Tur Rehberleri (Eylemli) için aşılamada öncelik hakkı tanındı.

"Sevindirici bir karar"

Alınan kararın çok sevindirici olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Oktay, özellikle Avrupa ülkelerinde ziyaret edilecek ülkelerin sağlık durumunun öncelikli kriterler arasında yer aldığını hatırlatarak, "Özellikle dış pazara yönelik güvenli bölge oluşturulması yönünde çok ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Bu durum sektör olarak bizim elimizin kuvvetlenmesine katkı sağlar. Şu anda ilçemizde vaka sayılarını el birliği ile azaltıp yeni sezona hazır bir şekilde girmemiz gerek" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Başkan Oktay'ın çağrısı olumlu yanıt buldu

Sağlık Bakanlığı, Mehmet Oktay, Marmaris, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Oktay'ın çağrısı olumlu yanıt buldu - Son Dakika


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