Başkan Oktay, işçileri unutmadı - Son Dakika

Başkan Oktay, işçileri unutmadı

10.05.2021 17:13
Başkan Oktay, işçileri unutmadı, System.String[]

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bayram öncesi sahada çalışan personeli ziyaret ederek hem bayramlarını kutladı, hem de yaptıkları çalışmalardan ötürü teşekkür etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bayram öncesi sahada çalışan personeli ziyaret ederek hem bayramlarını kutladı, hem de yaptıkları çalışmalardan ötürü teşekkür etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kapanma sürecinde çalışan saha personelini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Belediye Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk, Ali Zağlı, Burak Demirtaş ve Hakan Köksal'ın da hazır bulunduğu ziyaretlerde Başkan Oktay temizlik, fen işleri, park bahçeler, destek müdürlüğü işçileri, geçici hayvan bakımevi ve zabıta birimi çalışanları ile bir araya geldi.

Burada personele seslenen Başkan Oktay, "Hepinize ailenizle birlikte hayırlı bayramlar diliyorum" dedi. Oktay, "Pandemi süreciyle birlikte tüm olağan hayat akışımız zorunlu olarak farklılaştı. Ama bu günleri de elbirliği ile atlatacağız. Marmaris Belediyesi olarak bugüne kadar sizlerin emeği sayesinde çok iyi bir performans sergiledik. Güzel gidiyoruz, daha da iyi olacağız. Şu zorlu günleri sağlıklı bir şekilde atlatıp, sağlıklı günlerde bayramları hep birlikte kutlayacağız" diyerek sözlerini sürdürdü.

Marmaris'in gerek temizlik gerekse peyzaj çalışmaları noktasında diğer turizm destinasyonları içinde fark oluşturduğunu söyleyen Oktay, "Bu da sizlerin emeği, alın teri sayesinde oluyor. Emeğiniz için bir kez daha teşekkür eder, bayramınızı kutlarım" dedi. - MUĞLA

Başkan Oktay, işçileri unutmadı
Başkan Oktay, işçileri unutmadı
Başkan Oktay, işçileri unutmadı
Başkan Oktay, işçileri unutmadı
Başkan Oktay, işçileri unutmadı

Hakan Köksal, Mehmet Oktay, Marmaris, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Oktay, işçileri unutmadı - Son Dakika


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