Başkan Oktay Kılıçdaroğlu ile görüştü - Son Dakika

Başkan Oktay Kılıçdaroğlu ile görüştü

29.04.2021 13:17
Başkan Oktay Kılıçdaroğlu ile görüştü, System.String[]

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek ilçede yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek ilçede yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. CHP Genel Merkezi'nden gerçekleşen ziyarette Oktay'a Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk de eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na iki yıllık görev süresince yapılan çalışmaları anlatan Belediye Başkanı Oktay, bunların anlatıldığı bir kitapçık sundu. Yol düzenlemelerinden yeni parklara, sportif çalışmalardan kültür sanat faaliyetlerine kadar her konuda Marmaris'e en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Oktay, "Sizlerin ve Marmarislilerin güvenini asla boşa çıkarmayacağız" diye konuştu.

Esnafa destek sunulacak

Pandeminin ilk başladığı günden beri yoğun bir biçimde çalıştıklarını dile getiren Oktay, "Sizlerin de sürekli olarak dile getirdiğiniz halkçı belediyecilik anlayışıyla, en başından beri vatandaşımızın yanında olduk. Maddi sıkıntı yaşayan ailelere sürekli olarak erzak yardımında bulunduk. Şimdi de 17 günlük tam kapanma süresince iş yerini kapatmak zorunda kalan küçük esnafımıza 750 lira tutarında bir destek sunuyoruz. Amacımız bu zor günleri hep birlikte dayanışmayla atlatmak" ifadesini kullandı.

Marmaris'te iki yıldır halkçı bir yönetim biçimi uygulamaya çalıştıklarını söyleyen Oktay, "Sizlerin tavsiyeleri doğrultusunda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" diye konuşarak, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu Marmaris'e davet etti.

Başkan Oktay'ı tebrik etti

En kısa ve uygun bir zamanda Marmaris'i ziyaret etmekten mutluluk duyacağını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise başarılı çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Oktay'a tebriklerini iletti. Marmaris'in sadece Türkiye'nin değil dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Pandemi sürecinde gösterdiğiniz gayretten dolayı tebrik ediyorum. Halkımız CHP'nin ve CHP'li yerel yönetimlerin her zaman yanında olduğunu biliyor. En zor anlarında biz varız, hep yanlarında olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. - MUĞLA

Başkan Oktay Kılıçdaroğlu ile görüştü
Başkan Oktay Kılıçdaroğlu ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmet Oktay, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Oktay Kılıçdaroğlu ile görüştü - Son Dakika


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