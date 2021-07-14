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Başkan Oktay, "Rezervasyonsuz yola çıkmayın" - Son Dakika

Başkan Oktay, "Rezervasyonsuz yola çıkmayın"

14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:04
Başkan Oktay,

Marmaris Belediyesi'nin tüm birimleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde çalışmalarını hızlandırdı.

Marmaris Belediyesi'nin tüm birimleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde çalışmalarını hızlandırdı. 1 Temmuz'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte ilçede yoğunluk yaşandığını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay da mağduriyet yaşanmaması için rezervasyonsuz gelinmemesi çağrısında bulundu.

Hem Marmaris sakinlerinin hem de tatile gelen vatandaşların huzur ve güven içinde, rahat bir bayram geçirmesi için tüm hazırlıkları sürdüren Marmaris Belediyesi, bayram boyunca nöbetçi birimleriyle hizmete devam edecek. Özellikle Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü personeli 7/24 görev başında olacak.

1 Temmuz'da başlayan normalleşme süresiyle birlikte yoğunluğun yaşandığı Marmaris'te bayramda daha da fazla turist beklendiğini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, vatandaşların mağdur olmaması için rezervasyon vurgusu yaptı. Oktay, "Pandemi dönemi hepimizi yordu, bunalttı. Tatil yapmak, dinlenmek, yılın yorgunluğunu atmak isteyenleri Marmaris'e bekliyoruz. Ancak bir ricam var; lütfen tatil koşullarınızı belirlemeden, kalacağınız yeri önceden ayarlamadan, 'nasıl olsa bir yer bulurum' düşüncesiyle yola çıkmayın. Yer bulamazsanız bu durum en başta sizi mağdur edecektir. Ayrıca Marmaris'e, tatilcilerimize ve ülkemize yakışmayan görüntülerin yaşanmasına neden olacaktır" dedi.

Çevre temizliği ile ilgili duyarlı olunmasını da isteyen Oktay, "Vatandaşlarımızdan özellikle temizlik konusunda bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Yerlere çöp atmayarak, sahillerimizi, seyir tepelerimizi temiz tutarak bayramın çevre için de bayram gibi geçmesini sağlayabilirler" dedi. Başkan Mehmet Oktay, "Bayramın ülkemizde ve Marmaris'te mutluluk ve huzur içinde yaşanması dileğiyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutlarım" diye konuştu.

Bayram tatili süresince Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vardiya halinde 24 saat görev başında olacak. Zabıta müdürlüğü ekipleri günlük rutin kontrollerin yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayetleri de anında değerlendirecek. Özellikle uygun olmayan yerlerde kurban kesimini denetleyecek olan zabıta ekipleri plajlarda ve eğlence noktalarında yaşanabilecek olumsuzluklara da müdahalede bulunacak. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri vatandaşların 153 veya (0252) 412 13 69 numaralı telefonlardan Zabıta Müdürlüğü'ne ulaşabileceklerini bildirdi. Bayram süresince Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan personel de nöbetleşe görev başında olacak. - MUĞLA

Başkan Oktay, Rezervasyonsuz yola çıkmayın
Başkan Oktay, Rezervasyonsuz yola çıkmayın
Başkan Oktay, Rezervasyonsuz yola çıkmayın
Başkan Oktay, Rezervasyonsuz yola çıkmayın
Başkan Oktay, Rezervasyonsuz yola çıkmayın
Başkan Oktay, Rezervasyonsuz yola çıkmayın

Marmaris Belediyesi, Marmaris, Bayram, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Oktay, 'Rezervasyonsuz yola çıkmayın' - Son Dakika


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