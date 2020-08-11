Başkan Oktay; "Tedbirler tehlikeyi azaltır" - Son Dakika

Semt pazarı ve esnafı gezen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduğumuz sürece tehlike de azalacaktır" diyerek vatandaşlara pandemi kurallarını hatırlattı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, semt pazarları, süpermarketler ve esnafı ziyaret ederek vatandaşlara pandemi kurallarını hatırlatmaya devam ediyor. Başkan Oktal, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eşzamanlı olarak yapılan ikinci denetimde Siteler Semt Pazarı ve İçmeler'i dolaştı. Esnafa ve vatandaşlara tedbirlerin önemini aktaran Belediye Başkanı Oktay, toplum sağlığını korumanın yolunun bireysel tedbirlerden geçtiğini bir kez daha vurguladı. Oktay, "Hepimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduğumuz sürece tehlike de azalacaktır. Bu işin şakası yok, hepimiz tedbirli olmalıyız. Ceza korkusuyla değil sağlığımız için bunu yapmamız gerek" dedi.

Zabıta ekiplerinin de sürekli denetim yaptığını ve uyarılarda bulunduğunu söyleyen Oktay, "Toplum sağlığını korumak için çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. - MUĞLA