Başkan Oktay, yüzücüleri ağırladı - Son Dakika

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay iki başarılı yüzücüyü ağırladı.

6 kıtadaki 7 yüzme parkurunu tamamlayan ayrıca 2020 Dünya Performans yüzücüsü seçilen ilk Türk Kamil Resa Alsaran ve Cebelitarık Boğazı'nı solo yüzerek geçen tek Türk kadın yüzücü Ayşe Yasemin Bagana, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret ederek yurt dışında elde etmiş oldukları başarıları paylaştı. Yüzücüler verdiği destek için Başkan Oktay'a teşekkür etti. Ziyarete Meclis üyesi ve Marmaris Spor Başkanı Hasan Yaylalı ile kendisi de yüzücü olan Marmaris spor yöneticisi Emre Deliveli katıldı.

Dünya Açık Su Yüzme Derneği (WOWSA) tarafından düzenlenen yarışmada halk oylamasıyla dünya performans yüzücüsü seçilen 60 yaşındaki Kamil Resa Alsaran bu unvanı elde eden ilk Türk sporcu olduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a spora verdiği destek için teşekkür eden Alsaran, Marmaris denizinin 17 derecelik sıcaklık ortalamasıyla özellikle yüzme branşı için çok uygun olduğunu söyledi.

Yeni hedefi Manş'ı tek başına yüzerek geçmek olan Ayşe Yasemin Bagana da, antreman ve hazırlık dönemini Marmaris'te geçireceğini belirterek "Daha önce takım olarak Manş Denizi'ni, Kuzey Kanalı'nı geçtik. Şimdiki hedefim Manş'ı solo olarak geçmek. Bu kapsamda Marmaris'te soğuk su kampı yaptık. Marmaris'te 365 gün yüzme imkanınız var. Bu temiz ve durgun, korunaklı denizi herkesin değerlendirmesini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu. - MUĞLA