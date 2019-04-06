Başkan Öküzcüoğlu'ndan MHP'li Apan'a 'Geçmiş Olsun' Ziyareti

Alaşehir
Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu
, dün beyin kanaması geçiren ve Manisa
Şehir Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Ali Apan'ı (57) ziyaret ederek, ailesine 'geçmiş olsun' dileklerini sundu. Öküzcüoğlu, doktorlardan Apan'ın durumu hakkında bilgi aldı. MHP
Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan, dün geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Oğlu için kiralık ev bakan Apan, 4 katılı binayı çıktıktan sonra ev baktığı sırada birden rahatsızlandı. 112 Acil Servis
ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler Apan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Apan, ardından Salihli
Devlet Hastanesine sevk edilerek ameliyata alındı. Ameliyatın ardından durumu ağırlaşan Apan, Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Durumunun ciddiyetini koruduğu olduğu öğrenilen Apan'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Alaşehir'in CHP
'li yeni Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da Manisa Şehir Hastanesine gelerek, Ali Apan'ın annesi Emine ve oğlu Mehmet'e 'geçmiş olsun' dileklerini sundu. Aileye her türlü desteği vereceklerini belirten Öküzcüoğlu, "MHP İlçe Başkanımız Ali Apan geçirdiği beyin kanaması sonucu Salihli'de ameliyata alındı. Daha sonra Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada yoğun bakımda tedavi görüyor. Doktorlarla yaptığımız görüşmede, beyin kanamasının durdurulduğunu, ancak beyinde ödem oluştuğunu belirttiler. Tansiyonu stabil hale getirmeye çalıştıklarını söylediler. Belediye meclis üyelerimiz Halil Koç
ve Remzi Şirinoğlu ile birlikte ilçe başkanımız ziyaret ettik. Takip edeceğiz, ailesine yanlarında olduğumuzu ve her türlü desteğe hazır olduğumuzu belirttik" dedi. - MANİSA