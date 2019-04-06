Son Dakika Haberleri: Başkan Öküzcüoğlu'ndan MHP'li Apan'a 'Geçmiş Olsun' Ziyareti

Başkan Öküzcüoğlu'ndan MHP'li Apan'a 'Geçmiş Olsun' Ziyareti

29 dakika önce

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, dün beyin kanaması geçiren ve Manisa Şehir Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Ali Apan'ı (57) ziyaret ederek, ailesine 'geçmiş olsun' dileklerini sundu.

Başkan Öküzcüoğlu'ndan MHP'li Apan'a 'Geçmiş Olsun' Ziyareti, System.String[]
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, dün beyin kanaması geçiren ve Manisa Şehir Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Ali Apan'ı (57) ziyaret ederek, ailesine 'geçmiş olsun' dileklerini sundu. Öküzcüoğlu, doktorlardan Apan'ın durumu hakkında bilgi aldı.

MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan, dün geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Oğlu için kiralık ev bakan Apan, 4 katılı binayı çıktıktan sonra ev baktığı sırada birden rahatsızlandı. 112 Acil Servis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler Apan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Apan, ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilerek ameliyata alındı. Ameliyatın ardından durumu ağırlaşan Apan, Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Durumunun ciddiyetini koruduğu olduğu öğrenilen Apan'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Alaşehir'in CHP'li yeni Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da Manisa Şehir Hastanesine gelerek, Ali Apan'ın annesi Emine ve oğlu Mehmet'e 'geçmiş olsun' dileklerini sundu. Aileye her türlü desteği vereceklerini belirten Öküzcüoğlu, "MHP İlçe Başkanımız Ali Apan geçirdiği beyin kanaması sonucu Salihli'de ameliyata alındı. Daha sonra Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada yoğun bakımda tedavi görüyor. Doktorlarla yaptığımız görüşmede, beyin kanamasının durdurulduğunu, ancak beyinde ödem oluştuğunu belirttiler. Tansiyonu stabil hale getirmeye çalıştıklarını söylediler. Belediye meclis üyelerimiz Halil Koç ve Remzi Şirinoğlu ile birlikte ilçe başkanımız ziyaret ettik. Takip edeceğiz, ailesine yanlarında olduğumuzu ve her türlü desteğe hazır olduğumuzu belirttik" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:14 Kaynak: İHA

Ahmet Öküzcüoğlu, Manisa, MHP, Alaşehir, Güncel
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