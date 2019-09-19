Başkan Ölçek'ten Gökhan ve Erkek'e cevap

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in son günlerdeki açıklamalarına cevap verdi.



Başkan Yıldıray Ölçek, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, maden temsilcileri ile ilgili yaptığı görüşmelerde, madenlerin çıkarılmasına karşı olmadığını beyan etmişti. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise, 'Sayın Genel Başkanımız da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün milletvekilleri de, örgütlerimiz de, hepimiz Çanakkale'nin yöresindeki Kazdağları'nın siyanürlenmemesi, ormanlarının tahrip edilmemesi, sularının kirlenmemesi ve doğal, tarihi, turistik değerlerinin kaybolmaması ve ürünlerinin marka değerlerinin korunması için mücadele ediyoruz' demiştir. Ben buradan yine Gökhan'a sormak istiyorum. Madem Genel Başkanınız sözde bu zamana kadar onca yaptığınız eyleme rağmen neden çıkıp bir kere olsun Kazdağları ile ilgili açıklama yapmamıştır? Bütün milletvekillerinden kastınız sadece Tokat Milletvekili Kadim Durmaz mıdır? Önceki senelerde şahsınızın altın madeni firmalarına randevu vermediğini, doğum gününüzde gönderilen hediyeleri geri iade ettiğinizi Çanakkale halkı çok iyi bilmektedir. Şimdi ne oldu da altın madeni şirketine randevu vererek onlarla görüşme talebini onayladınız? ifadelerini kullandı.



"Bahse konu maden alanı Kazdağları'nda değil Kirazlıdağ'dadır"



Açıklamasının son kısmında Çanakkale Milletvikili Muharrem Erkek'e seslenen Başkan Ölçek, şunları kaydetti:



"Açıklamalarıma bir cevap da CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'den gelmiş. Erkek de cevabında AK Parti gibi aynı düşüncede olduğunu göstermiş ve 'Yeraltı zenginliklerimizden tabii ki ülkemiz faydalanacak' demiştir. Ancak cevabında yine Kazdağları'nın yer altı, yer üstü suları ile doğal zenginlikleri ile olağanüstü güzellikte bir yer olduğunun ifade etmiştir. Sayın Erkek bizler de Kazdağları'nın doğal güzelliklerini çok iyi biliyoruz. Bizler de sizlerden daha çok çevreciyiz. Lakin şunu siz de çok bilmelisiniz ki, bahse konu maden alanı Kazdağları'nda değil, Kirazlıdağ'dadır. Yaptığınız bu sığ söylemler ve siyaset ile marka değeri yüksek ürünlerimize zarar veriyor, şehrin turizm açısından zarar görmesine sebep oluyorsunuz. ÇTSO, ÇTB, TÜRSAB gibi kurumlar sizleri defalarca uyararak tepkilerini ortaya koymuşlardır". - ÇANAKKALE