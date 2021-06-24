Başkan olunca gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

- Başkan olunca gözyaşlarını tutamadı

MUĞLA - 280 üyesi bulunan Bodrum Otelciler Derneği'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu, yoğun katılımla yapıldı. 2 adayın yarıştığı seçimde Ömer Faruk Dengiz başkan oldu. Dengiz'in Başkanlığının açıklanmasının ardından gözyaşlarını tutamadı. Ailesine sarılıp ağlayan Dengiz uzun süre ağladı.

Bodrum Otelciler Derneği'ninOlağan Seçimli Genel Kurulunu yaptı. Genel kurula; Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Emel Çakaloğlu ve Hüseyin Tutkun ile BODER üyesi turizmciler katıldı. 22 yıldan beri BODER'in başkanlığını yapan Halil Özyurt'un konuşması ile başlayan genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Divan heyetinin seçilmesiyle devam eden genel kurul, faaliyet ve mali raporunun okunup ibrası ile devam etti. Denetleme kurulu raporunun okunup kabul edilmesinin ardından seçime geçildi.

Konuşmaların ardından oy kullanımına geçildi. 280 üyeden 240'nın oy kullandığı seçimde mavi liste ile sandığa giden Ömer Faruk Dengiz 148 oy, beyaz listeli Itır Köylü 90 oy alırken 1 oy da geçersiz sayıldı. Ömer Faruk Dengiz seçimi kazanmasının arıdan ağlamaya başladı. Başkanlığının açıklanmasıyla birlikte Dengiz'in gözyaşları sel oldu.