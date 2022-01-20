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Başkan Ömer Günel'den "Acil Tedbir" Uyarısı - Son Dakika

Başkan Ömer Günel'den "Acil Tedbir" Uyarısı

20.01.2022 16:33
Başkan Ömer Günel'den "Acil Tedbir" Uyarısı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, önceki gün Davutlar Mahallesi Sanayi Sitesi önünde meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, önceki gün Davutlar Mahallesi Sanayi Sitesi önünde meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. Kazada yaralanan hemşehrilerine acil şifalar dileyen Başkan Ömer Günel, Kuşadası-Davutlar-Söke yolunda yaşanan aksaklıkların ivedilikle çözülmesi için yetkilileri göreve çağırdı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 19 Ocak tarihinde sabah saatlerinde meydana gelen ve 4'ü ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığı trafik kazası ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Davutlar Mahallesi Sanayi Sitesi önünde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 8 hemşehrimize acil şifalar diliyorum. Tek tesellimiz can kaybı yaşanmamış olmamasıdır. Bu kazanın ardından, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluğunda bulunan Kuşadası-Davutlar-Söke yolu ile ilgili sorunlar bir kez daha gündeme gelmiştir. Davutlar Sanayi Sitesi kavşağında gerekli düzenlemelerin bulunmaması trafik güvenliğini tehdit etmektedir. Karayolları Bölge Müdürlüğünden edindiğimiz bilgiye göre söz konusu bölgede yaşanan olumsuzluğun giderilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Geçtiğimiz yıl Kuşadası Çevre Yolunda yaşanan aksaklıkları gidererek kentimize önemli bir katkı sunan Karayolları Bölge Müdürlüğünün, Kuşadası-Davutlar-Söke yolu ilgili olarak da aynı hassasiyeti göstererek sorunları çözmek için gerekeni yapacağından şüphemiz bulunmamaktadır.

Ancak söz konusu olan Kuşadası-Davutlar-Söke yolunu kullanan hemşehrilerimizin can güvenliği olduğu için sorunun vakit kaybetmeksizin, ivedilikle giderilmesi hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle tüm Kuşadalı hemşehrilerim adına Karayolları Bölge Müdürlüğünü, Kuşadası-Davutlar-Söke yolu ile ilgili olarak yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla planlanan çalışmayı, telafisi mümkün olmayan üzücü olaylara mani olabilmek amacıyla bir an önce yaşama geçirmeye çağırıyorum. - AYDIN

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Ömer Günel, Kuşadası, Ocak, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkan Ömer Günel'den 'Acil Tedbir' Uyarısı - Son Dakika


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