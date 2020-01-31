Başkan Ömer Günel'den 'bayrağa saygı' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ömer Günel'den 'bayrağa saygı' çağrısı - Son Dakika

Başkan Ömer Günel'den 'bayrağa saygı' çağrısı

6 saat önce

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda Yunan milletvekili Ioannis Lagos tarafından Türk bayrağının yırtılması üzerine tüm Kuşadalıları evlerine, dükkanlarına Türk bayrağı asmaya çağırırken, Kuşadası'nda yaşayan yabancılara ise kendi ülkelerinin...

Başkan Ömer Günel'den 'bayrağa saygı' çağrısı, System.String[]

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda Yunan milletvekili Ioannis Lagos tarafından Türk bayrağının yırtılması üzerine tüm Kuşadalıları evlerine, dükkanlarına Türk bayrağı asmaya çağırırken, Kuşadası'nda yaşayan yabancılara ise kendi ülkelerinin bayrağını Türk bayrağı ile birlikte asma çağrısında bulundu.


Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Yunan milletvekili Ioannis Lagos tarafından Türk bayrağının yırtılmasına yönelik tepkiler sürerken Kuşadası'ndan anlamlı bir çağrı yükseldi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bayrak bir milletin onurudur" sözünü anımsatarak Kuşadalıları ve Kuşadası'nda yaşayan yabancıları, bayraklara duyulması gereken saygıyı tüm dünyaya göstermeye çağırdı.


Başkan Ömer Günel'in açıklaması şöyle: "Kıymetli hemşehrilerim, Şanlı Türk bayrağımıza Yunan vekil tarafından gerçekleştirilen saygısızca hareket sonrası, kentimiz Kuşadası'nda, balkonlarımızı, dükkanlarımızı, sokaklarımızı şanlı bayrağımız ile süsleyelim. Ulu Önderimiz Atatürk'ün dediği gibi 'Bayrak, bir milletin onurudur!' Kentimizde yaşayan yabancı hemşehrilerim, hadi herkes kendi milletinin bayrağını ülkemizin bayrağı ile birlikte asarak, bayraklara duyulması gereken saygıyı, tüm dünyaya göstersin." - AYDIN

Ömer Günel, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:59 Kaynak: İHA
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