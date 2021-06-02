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Başkan Ömer Günel'den Cumhur İttifakı'na sert yanıt - Son Dakika

Başkan Ömer Günel'den Cumhur İttifakı'na sert yanıt

02.06.2021 12:58
Başkan Ömer Günel'den Cumhur İttifakı'na sert yanıt, System.String[]

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Meclisi'nin AK Partili üyeleri tarafından ulusal basına yansıtılan "borçlanma yetkisinde usulsüzlük" iddialarına sert yanıt verdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Meclisi'nin AK Partili üyeleri tarafından ulusal basına yansıtılan "borçlanma yetkisinde usulsüzlük" iddialarına sert yanıt verdi. Cumhur İttifakı'nı yapıldığı iddia edilen usulsüzlüğü ispat etmeye çağıran Başkan Ömer Günel "Cumhur İttifakı grubundan bir özür bekliyoruz" dedi.

Kuşadası Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısı Tarihi Kervansaray'da yapıldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında gerçekleşen ve önemli kararların alındığı toplantının sonunda konuşan Başkan Ömer Günel, bir önceki meclis toplantısında gündeme gelen "borçlanma yetkisi ile ilgili usulsüzlük yapıldığı" iddialarına açıklık getirdi. 6 Nisan 2021 tarihli 4 nolu toplantıda alınan kararın ekinde Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun yer aldığına ve raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen kabul edildiğine dikkat çeken Başkan Ömer Günel "Alınan bir borçlanmaya izin kararıdır. Bakanlık bize izin verirse borçlanırız. Bu bütün belediyelerin aldığı rutin bir karardır. Ortada henüz bir borçlanma yoktur. Kaldı ki borçlanma olsa dahi neticede milli bankadan borçlanacağız. Bunun devlet bankası ya da özel banka olması ne fark eder. Ayrıca pek çok özel banka, devlet bankalarından daha ucuz kredi veriyor. Meclise gelen Plan ve Bütçe Komisyonu kararında AK Partili Meclis Üyesi Ali Rıza Efe'nin 'özel bankalar hariç' notu yer alıyor ve karar komisyondan geldiği haliyle oylanarak kabul edilmiş. Ortada kesinlikle bir usulsüzlük ya da maddi hata yok" dedi.

Kuşadası Belediye Meclisi'nin borçlanma yetkisine ilişkin böyle bir kararı ilk defa almadığını vurgulayan Başkan Ömer Günel şöyle konuştu: "Geçmiş dönemde AK Parti grubunun da yer aldığı toplantılarda bu kararlardan oybirliğiyle 14 tane alındı ve 83 milyonluk borçlanmanın hepsine AK Partili meclis üyeleri tarafından 'evet' oyu verildi. Yaptığımız incelemede gördük ki o kararlar da meclise aynı cümlelerle gelmiş. Tüm bunlara rağmen ulusal basına 'üçkağıtçı' olarak yansıtıldık. AK Parti İlçe Başkanı ve grup sözcüsü ulusal bir televizyon kanalına konu ile ilgili açıklama yaptı. Buna bir belediye başkanı olmanın ötesinde bir insan olarak çok üzüldüm. Beni tanıyanlar üçkağıtçılıkla işim olmayacağını çok iyi bilir. Eğer ortada üçkağıtçılık veya evrakta sahtecilik yapıldığına dair bir iddia varsa Cumhur İttifakı bunu ispatlamakla yükümlüdür. Eğer ispatlayamıyorlarsa da özür dilenmelidir. Çünkü biz bunu hak etmedik" - AYDIN

Başkan Ömer Günel'den Cumhur İttifakı'na sert yanıt
Başkan Ömer Günel'den Cumhur İttifakı'na sert yanıt

Cumhur İttifakı, Kervansaray, Ömer Günel, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Ömer Günel'den Cumhur İttifakı'na sert yanıt - Son Dakika


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