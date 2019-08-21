Son Dakika Haberleri: Başkan Ömer Günel'den Kuşadalılara doğalgaz müjdesi
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Ömer Günel'den Kuşadalılara doğalgaz müjdesi

1 saat önce

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, tüm Kuşadalıların doğalgaz hattı çalışmaları ile ilgili beklediği müjdeyi verdi.

Başkan Ömer Günel'den Kuşadalılara doğalgaz müjdesi, System.String[]

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, tüm Kuşadalıların doğalgaz hattı çalışmaları ile ilgili beklediği müjdeyi verdi.


Kuşadası'nın tüm mahalleri doğalgaz hattına kavuşuyor. Geçtiğimiz yıllarda birkaç pilot bölgede uygulanan doğal gaz hattı döşeme çalışmaları tüm Kuşadası'na yayılıyor. Çalışmalar önümüzdeki Eylül ayında Ege Mahallesi'nde başlayarak tüm Kuşadası mahallelerinde devam edecek.


Başkan Ömer Günel, 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan doğalgaz çalışmalarının 2019 yılına çekildiğini belirterek çalışmaların doğalgaz talebinin en yoğun olduğu Ege Mahallesi'nden başlayacağını söyledi. Günel, Kuşadası'na doğalgaz hattını döşeyecek olan doğalgaz şirketi yetkilileri ile bir araya gelerek saha incelemesinde bulundu. Çalışmaların doğalgaz talebinin en yoğun olduğu Ege Mahallesi'nden başlaması gerektiğini belirten Günel, "Çalışmalarınızda Aydın Büyükşehir Belediyemizle birlikte elimizden gelen desteği sunacağız. Vatandaşlarımız çalışmalardan olumsuz yönde etkilenmesin istiyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için iş birliği içerisinde olmalıyız" dedi.


Doğalgaz çalışmalarının en kısa sürede bitmesi için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini kaydeden Belediye Başkanı Ömer Günel "Kuşadalı hemşehrilerimin yıllardır hasretini çektiği doğalgaz ile ilgili çalışmalarımız sonucunda Kuşadası'na doğalgaz müjdesini vermekten büyük bir mutluluk duyuyorum. 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan doğalgaz çalışmalarını, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun büyük desteğiyle 2019 yılına çektik. Doğalgaz talebinin en yoğun olduğu Ege Mahallemizde Eylül ayında; ardından ise diğer mahallelerimizde doğalgaz çalışmalarımız başlayacak. Aydın Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle Kuşadası'nın en önemli ihtiyaçlarından birini karşılayarak, Kuşadası'nın yıllardır beklediği hizmeti sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - AYDIN

Ömer Günel, Kuşadası, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de 'Hedef, 1 Milyon Fidan' kampanyası başlatıldı
ATM'lerde kafa karıştıran sahte paralar Son Dakika! Şırnak'tan acı haber geldi: 1 askerimiz şehit, 3 askerimiz yaralandı AYM'nin barış akademisyenleri için verdiği hak ihlali kararının nedeni belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 17:20:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Ömer Günel'den Kuşadalılara doğalgaz müjdesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]