Son Dakika Haberleri: Başkan Ömer Günel, ev ziyaretlerine devam ediyor
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Başkan Ömer Günel, ev ziyaretlerine devam ediyor

1 saat önce

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, vatandaşların evlerine gerçekleştirdiği ziyaretlere devam ediyor.

Başkan Ömer Günel, ev ziyaretlerine devam ediyor, System.String[]

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, vatandaşların evlerine gerçekleştirdiği ziyaretlere devam ediyor. Son olarak 83 yaşındaki Ayten Tülüs 'ü evinde ziyaret eden Başkan Ömer Günel, "Seçim sürecinde de söylediğimiz gibi hemşehrilerimizin her zaman yanında olduğumuzu çat kapı gerçekleştireceğimiz ziyaretlerle göstereceğiz" dedi.


Başkan Ömer Günel'e gerçekleştirdiği ziyarette CHP Aydın Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir ve eşi Duygu Günel eşlik etti. Başkan Ömer Günel'in ziyaretinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Ayten teyze "Ziyaretiniz evimi şenlendirdi. Daha önce hiçbir belediye başkanından böyle bir yakınlık görmedik. Umarım uzun yıllar görevinize devam edersiniz" dedi.


Bir belediye başkanın en asli görevlerinden birinin vatandaşlarıyla buluşmak olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel " Bu daha başlangıç. Beni daha sık göreceksiniz. Ben bu kentin evladıyım. Sizden biriyim. Sizin eviniz benimde evim. Benim makamım sizin yanınız. Seçim sürecinde de söylediğimiz gibi hemşehrilerimizin her zaman yanında olduğumuzu çat kapı gerçekleştireceğimiz ziyaretlerle göstereceğiz. Çalmadık kapı bırakmayacağız. Vatandaşlarımın sorunları, ihtiyaçları ile yakından ilgileneceğim. Ben bu şehre hizmet etmek tek görevim. Ben bu şehirde yaşayan bu şehre gelen her vatandaşımın yüzümdeki gülümsemeye talip oldum" dedi. - AYDIN

Ömer Günel, Kuşadası, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:05 Kaynak: İHA
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