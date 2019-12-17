Başkan Ömer Günel: "Kuşadası Belediyesi hayvan dostu bir kurumdur" - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Ömer Günel: 'Kuşadası Belediyesi hayvan dostu bir kurumdur' - Son Dakika

Başkan Ömer Günel: "Kuşadası Belediyesi hayvan dostu bir kurumdur"

6 saat önce

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Zabıta Müdürlüğü tarafından Kuşadası Sanayi Sitesi'nde bulunan kedi ve köpek kulübeleri ile ilgili yapılan uyarılar konusunda bir açıklama yaptı.

Başkan Ömer Günel:

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Zabıta Müdürlüğü tarafından Kuşadası Sanayi Sitesi'nde bulunan kedi ve köpek kulübeleri ile ilgili yapılan uyarılar konusunda bir açıklama yaptı.


Başkan Ömer Günel, Sanayi Sitesi'nde bulunan sahipli hayvanların kimyasal maddelerin arasında ve sağlıksız koşullarda yaşamak zorunda bırakıldığına dikkat çekerek amaçlarının hayvanların daha hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlamak olduğunu ifade etti.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, göreve geldikleri ilk günden itibaren hayvanlarla ilgili önemli adımlar attıklarını belirterek "Hayvanlar yaşamımızın ayrılmaz bir parçasıdır ve onları koruma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi biz bu kentte yaşayan tüm canlılara karşı sorumluyuz. Ancak Sanayi Sitesi'nde esnafımız tarafından bakılan sahipli kedi ve köpekler, insan ve hayvan sağlığını tehdit eden zararlı kimyasal maddelerin arasında, hijyenik olmayan koşullarda ve kamuya ait yeşil alanların ve kamusal yolların gasp edilmesi yoluyla adeta mağdur edilmektedir. Karşılaştığımız manzaralar içler acısıdır. Bu durumun önüne geçmek, can dostlarımızın daha uygun, hijyenik ve sağlıklı koşullarda yaşamalarını sağlamak amacıyla Zabıta Müdürlüğümüz tarafından kedi ve köpek sahiplerine gerekli uyarılarda bulunulmuştur" dedi.


Kuşadası Belediyesi olarak hayvanlara zarar verecek ya da onların yaşam alanlarını kısıtlayacak hiçbir girişimde bulunmalarının mümkün olmadığını vurgulayan Başkan Ömer Günel "Kuşadası Belediyesi hayvan dostu bir kurumdur ve öyle kalacaktır. Sanayi Sitesi'nde hayvan bakmakta olan esnafımıza yönelik yapılan uyarılar tamamen hayvan ve insan sağlığını ve kent estetiğini korumaya yöneliktir" diye konuştu. - AYDIN

Ömer Günel, Kuşadası, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:42 Kaynak: İHA
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