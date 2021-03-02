Başkan Ömer Günel muhtarlarla buluştu, sorunlarını dinledi - Son Dakika

Başkan Ömer Günel muhtarlarla buluştu, sorunlarını dinledi

02.03.2021 13:26
Başkan Ömer Günel muhtarlarla buluştu, sorunlarını dinledi, System.String[]

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mahallelerde yaşanan sorunların daha hızlı ve kalıcı bir biçimde çözülebilmesi için muhtarlar ile belirli aralıklarla görüşmeye devam ediyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mahallelerde yaşanan sorunların daha hızlı ve kalıcı bir biçimde çözülebilmesi için muhtarlar ile belirli aralıklarla görüşmeye devam ediyor. Son olarak Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ve birim müdürleri ile birlikte Kuşadası Belediyesi Düğün Salonunda pandemi kurallarına uygun olarak mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Ömer Günel, korona virüs salgınının bütün planları değiştirdiğini söyledi. Salgından dolayı saha çalışmalarına ağırlık verildiğini vurgulayan Başkan Ömer Günel; "Covid-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bu nedenle biz de Kuşadası Belediyesi olarak bütün ağırlığımızı sahaya vererek eksiklikleri tamamlayalım istedik. Muhtarlarımızla kenti yönetme idealimiz hiç değişmedi. Bu işi birlikte yapmaya kararlıyız" dedi.

Kuşadası'nın tarihinde görülmemiş bir çalışma içinde olduklarını vurgulayan Başkan Ömer Günel; "Göreve gelir gelmez Kuşadası'nın alt yapı sorunlarını çözmek için çalışmalara başladık. Öncelikle kentimizin ana kalbi olan Türkmen Mahallesi'nin sorunlarına ele aldık. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde alt ve üst yapısı yenilenen mahallemizde doğalgaz hattının da döşenmesi ile birlikte çalışmalarımızı tamamladık. Geçtiğimiz günlerde Kuşadası son 10 yılın en yoğun yağmurunu aldı. Yaptığımız çalışmalar sonrası yenilediğimiz alt yapı neticesinde kent merkezinde her hangi bir sorun yaşanmadı. Balıkçılar Meydanı'nı yenileyerek kentimize modern ve estetik bir meydan kazandırdık. 2020 sezonu öncesinde turistik çarşılarımızın alt ve üst yapılarını yenileme çalışmalarına başladık. Mart ayı sonuna kadar çalışmaları tamamlayacağız. Eş zamanlı olarak İkiçeşmelik Mahallemizde de çalışmalara başlandı. Bu mahallemizde tüm elektrik hatları yer altına alınacak, doğalgaz hatları döşenecek, içme suyu hatları da ASKİ tarafından yenilenecektir. Mayıs sonuna kadar bütün üst yapıyı, sıcak asfalt ve parke taşlarını da tamamlayacağız. Ayrıca İkiçeşmelik Caddesi'ni çevre yoluna bağlayacağız. Çalışma başlattığımız her mahalleyi ve semti alt ve üst yapısıyla beraber planlayarak tamamlıyoruz. Gelecek 30 yıl boyunca Kuşadası'nda alt ve üst yapı sorunu yaşanmayacak" diye konuştu.

Başkan Ömer Günel'in bilgilendirme konuşmasının ardından muhtarlar sırayla söz alarak mahallelerindeki sıkıntılar ve yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. - AYDIN

Başkan Ömer Günel muhtarlarla buluştu, sorunlarını dinledi
Başkan Ömer Günel muhtarlarla buluştu, sorunlarını dinledi
Başkan Ömer Günel muhtarlarla buluştu, sorunlarını dinledi
Başkan Ömer Günel muhtarlarla buluştu, sorunlarını dinledi
Başkan Ömer Günel muhtarlarla buluştu, sorunlarını dinledi
Başkan Ömer Günel muhtarlarla buluştu, sorunlarını dinledi
Başkan Ömer Günel muhtarlarla buluştu, sorunlarını dinledi

Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Kuşadası, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Ömer Günel muhtarlarla buluştu, sorunlarını dinledi - Son Dakika


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