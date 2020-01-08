Başkan Ömer İşlek, gazetecilerle birayaya geldi - Son Dakika
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Başkan Ömer İşlek, gazetecilerle birayaya geldi

6 saat önce

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü erken kutladı.

Başkan Ömer İşlek, gazetecilerle birayaya geldi, System.String[]

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü erken kutladı. Bugün Korkuteli'de görev yapan tüm gazetecilerin yanı sıra, Antalya'da görev yapan çok sayıda gazeteciyi ilçede misafir eden Ömer İşlek, gazetecilerin sorularını da cevaplandırdı.


Antalya ve Korkuteli basınını ilk olarak makamında ağırlayarak onlarla bir süre sohbet eden İşlek, daha sonra bütün gazetecilerle toplu halde bir öğlen yemeği organizasyonuna katıldı. Yemek sonrasında 2020 yılının en önemli projelerinden olan Kanal Korkuteli şantiyesinin yanına kurmuş olduğu "Makam Çadırı"nda gazetecileri ağırlayan Ömer İşlek, Kanal Korkuteli projesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.


Daha sonra, yine kısa süre önce başlamış olan Korkuteli Seyirpark projesini gazetecilerle birlikte inceleyen İşlek, burada gazetecilerle birlikte fotoğraf çektirdi.


Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, son olarak Korkuteli 1071 Yüzme Havuzu ve Spor Yerleşkesinde gazetecilerle birlikte sohbet etti. - ANTALYA

Korkuteli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:55 Kaynak: İHA
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