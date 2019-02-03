Son Dakika Haberleri: Başkan Önal Güven Tazeledi

Başkan Önal Güven Tazeledi

36 dakika önce

Hakkari Ziraat Odası Başkanı Naif Önal, yapılan genel kurulla yeniden başkanlığa seçildi.

Başkan Önal Güven Tazeledi, System.String[]
Hakkari Ziraat Odası Başkanı Naif Önal, yapılan genel kurulla yeniden başkanlığa seçildi.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşen kongreye Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı İsmail Akboğa, Ziraat Odası Başkanı Naif Önal ile rakibi Eyüp Pala, delegeler ve çiftçiler katıldı. Yeterli çoğunluğun sağlanmasının ardından seçime gidildi. 48 delegenin oy kullandığı Hakkari Ziraat Odası Başkanlığı seçiminde, 38 oy alan mevcut başkan Naif Önal, güven tazeledi. Kazananın Hakkari olduğunu belirten Önal, kendisini yeniden bu göreve layık gören delegelere teşekkür etti.

Delegasyonun Başkan Önal'ı tebrik edilmesinin ardından kongre hatıra fotoğrafının çekimiyle son buldu. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:27 Kaynak: İHA

Hakkari, Güncel
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