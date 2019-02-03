Başkan Önal Güven Tazeledi
36 dakika önce
Hakkari Ziraat Odası Başkanı Naif Önal, yapılan genel kurulla yeniden başkanlığa seçildi.
Hakkari
Ziraat Odası Başkanı Naif Önal, yapılan genel kurulla yeniden başkanlığa seçildi.
Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşen kongreye Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı İsmail Akboğa, Ziraat Odası Başkanı Naif Önal ile rakibi Eyüp
Pala, delegeler ve çiftçiler katıldı. Yeterli çoğunluğun sağlanmasının ardından seçime gidildi. 48 delegenin oy kullandığı Hakkari Ziraat Odası Başkanlığı seçiminde, 38 oy alan mevcut başkan Naif Önal, güven tazeledi. Kazananın Hakkari olduğunu belirten Önal, kendisini yeniden bu göreve layık gören delegelere teşekkür etti.
Delegasyonun Başkan Önal'ı tebrik edilmesinin ardından kongre hatıra fotoğrafının çekimiyle son buldu. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:27 Kaynak: İHA
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