Başkan Onay Güven Tazeledi
1 saat önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, yapılan seçimle yeniden güven tazeledi.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'nin Yüksekova
Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay
, yapılan seçimle yeniden güven tazeledi.
50. Yıl İlk ve Ortaokulunun konferans salonunda yapılan seçime, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (YÜTSO) Abdurrahman Pınar
, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ve Yüksekova Şoförler Odası Başkanı Yavuz Özcan
da katıldı. Mevcut başkan Adnan Onay ile Naif Arslan'ın yarıştığı seçimlerde, 72 delege oy kullandı. 2 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde Adnan Onay 36, Naif Arslan ise 34 oy aldı.
Yüksekova Ziraat Odası Başkanlığına yeniden seçilen Adnan Onay, seçime katılan delegelere teşekkür ederek, tekrar bu göreve seçilmenin mutluluk verici olduğunu söyledi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:52 Kaynak: İHA
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