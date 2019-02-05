Son Dakika Haberleri: Başkan Onay Güven Tazeledi

Başkan Onay Güven Tazeledi

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, yapılan seçimle yeniden güven tazeledi.

Başkan Onay Güven Tazeledi, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, yapılan seçimle yeniden güven tazeledi.

50. Yıl İlk ve Ortaokulunun konferans salonunda yapılan seçime, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (YÜTSO) Abdurrahman Pınar, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ve Yüksekova Şoförler Odası Başkanı Yavuz Özcan da katıldı. Mevcut başkan Adnan Onay ile Naif Arslan'ın yarıştığı seçimlerde, 72 delege oy kullandı. 2 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde Adnan Onay 36, Naif Arslan ise 34 oy aldı.

Yüksekova Ziraat Odası Başkanlığına yeniden seçilen Adnan Onay, seçime katılan delegelere teşekkür ederek, tekrar bu göreve seçilmenin mutluluk verici olduğunu söyledi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:52 Kaynak: İHA

Hakkari, Adnan Onay, Yüksekova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener: Cumhurbaşkanı'na Laf Söyletmeyiz "Silahlanın" Diyen Sedat Peker'den Yeni Açıklama: Kudurun Ulan!

HDP, Gaziantep'te DSP Adayı Celal Doğan'ı Destekleyecek Germania Havayolları İflas Başvurusunda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 11:42:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Onay Güven Tazeledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]