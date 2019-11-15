Başkan Öndeş, Mursallı'da kadın kooperatifi kuracak

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, kadınların ekonomik hayattaki rolünü arttırmak ve kooperatifleşme sürecine dahil olmalarını sağlamak maksadıyla kadın kooperatifi projesine bir yenisini daha ekledi.



Germencik Belediyesi'nin katkısı ve öncülüğünde Selatin'den sonra Mursallı'da da kadın kooperatifi kurmak için 25 kadın girişimciyle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bu çerçevede kadın emeği ve gücüyle Selatin gibi Mursalı'nın da iktisadi anlamda kalkınmasını sağlamak için 40 kadına Kooperatif Girişimcilik Eğitimi verilmesi planlanıyor.



Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Selatin'den sonra Mursallı'da da kadınları ekonomik sisteme dahil etmek istediklerini ifade ederek şunları kaydetti; "Selatin Mahallemizde hayata geçirdiğimiz Organik Köy Pazarı projesi ciddi bir başarıya ulaştı. Bu başarıdaki en büyük pay orada kendi el emeğiyle, göz nuruyla ürettiği ürünleri satışa sunan Selatinli kadınlardır. Tıpkı orada olduğu gibi Mursallı'da da kadınlarımızın hazırlanacak farklı bir projeye dahil olarak böyle bir başarıyla imza atacağına inancım tamdır. Bu sebeple belediyemizin katkısı ve desteğiyle Mursallı'da 40 kadınımıza Kooperatif Girişimcilik Eğitimi vermeyi ardından bir kadın kooperatifi kurmayı hedefliyoruz. Hep söylediğim gibi her köyümüz bir inci tanesi ve sadece parlatılmayı bekliyor. Selatin'de organik köy pazarı projemize hayat verdik. Sonuç ortada. Mursallı'da da yapısına, dokusuna uygun farklı proje hedeflerimiz var. ve bunu yine başaracak olan çalışkan kadınlarımızdır. Kadın gücü ve emeğinin ekonomik kalkınmaya faydası büyük olacaktır" - AYDIN