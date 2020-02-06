Başkan Öndeş, "Önceki dönemden 2 milyon 246 bin TL vergi ödemesi yaptık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Öndeş, 'Önceki dönemden 2 milyon 246 bin TL vergi ödemesi yaptık' - Son Dakika

Başkan Öndeş, "Önceki dönemden 2 milyon 246 bin TL vergi ödemesi yaptık"

6 saat önce

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, önceki dönem yapılandırılan ancak ödemesi yapılmayan 2 milyon 246 bin TL tutarındaki vadesi geçmiş vergi borcunun ödemesini gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Başkan Öndeş,

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, önceki dönem yapılandırılan ancak ödemesi yapılmayan 2 milyon 246 bin TL tutarındaki vadesi geçmiş vergi borcunun ödemesini gerçekleştirdiklerini açıkladı.


Önceki dönemden kalan milyonlarca liralık borç sebebiyle zor günler yaşayan, bunun bir sonucu olarak icra ve hacizlerle mücadele eden Germencik Belediyesi kötü günleri geride bırakıyor. Göreve gelir gelmez ilk iş olarak mali disiplini ele almakla başlayan Fuat Öndeş bu çerçevede yaptığı çalışmalar sonucu esnaf ve firmalara olan borçları ödedi. Büyük çaplı borçları ödemek için önemli protokoller gerçekleştiren Öndeş belediye hesaplarını abluka altına alan icra ve hacizlerin kaldırılmasını sağladı. Alınan katı tasarruf tedbirleri ile gereksiz ve keyfi harcamaların önüne geçildi.


Başkan Öndeş, "Şeffaf ve dürüst belediyecilik ilkesiyle Germencik halkının hakkını korumaya devam edeceğiz"


Germencik Belediyesinin mali anlamda geldiği noktaya değinen Belediye Başkanı Fuat Öndeş şeffaf ve dürüst bir anlayışla yönetim sergilediklerini ve bunun bir sonucu olarak ekonomik anlamda ciddi bir iyileşme sağlandığını vurguladı. Öndeş "Göreve geldiğimizde belediye mali yapısının ve iktisadi durumunun manzarası tüm kamuoyunun malumudur. Öncelikle tasarruf tedbirleri oluşturarak keyfi ve gereksiz harcamaların önüne geçtik. Uyguladığımız mali tedbirlerle ciddi anlamda borç ödemesi gerçekleştirdik. Büyük çaplı borçları protokollere bağladık. Hesaplarımızda bulunan icra ve hacizleri kaldırdık. Son olarak önceki dönemde yapılandırılmış ancak ödemesi olmayan 2 milyon 246 bin 467,03 TL tutarındaki vadesi geçmiş vergi borcunun ödemesini gerçekleştirdik. Şuanda Germencik Belediyesi olarak vergi dairesine vadesi geçmiş borcumuz bulunmamaktadır. Vadesi gelmeyen 4 milyon TL tutarındaki vergi borcunun da ödemesini aksatmadan gerçekleştireceğiz. Bunun yanısıra büyükşehir yasası kapsamında kapanan Ortaklar, Mursallı ve Hıdırbeyli belde belediyelerimizden kalan 324 bin TL tutarındaki borcun ödemesini yapmaya başladık. Bu borç kapsamında 27 bin TL tutarındaki Hıdırbeyli'nin borcunu ödedik. Kalan borcu da protokol kapsamında ödeyeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana borç ödüyoruz, icra ve hacizlerle mücadele ediyoruz. Daha önce de ifade ettiğim gibi hangi taşı kaldırsak altından borç, icra ve haciz çıkıyordu. Böyle bir tabloyu gerçekleştirdiğimiz dürüst ve şeffaf bir yönetim ilkesi ve uyguladığımız mali tedbirler çerçevesinde ciddi anlamda düzelttik. Germencik halkının hakkını korumaya ve bize emanet ettiği görevi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz." - AYDIN

Fuat Öndeş, Germencik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:21 Kaynak: İHA
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