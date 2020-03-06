Başkan Öndeş'ten Dağyeni Mahallesi'ne 'GERKOOP Süt Tankı' müjdesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Öndeş'ten Dağyeni Mahallesi'ne 'GERKOOP Süt Tankı' müjdesi - Son Dakika

Başkan Öndeş'ten Dağyeni Mahallesi'ne 'GERKOOP Süt Tankı' müjdesi

6 saat önce

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş Dağyeni Mahallesi'ni ziyaret etti.

Başkan Öndeş'ten Dağyeni Mahallesi'ne 'GERKOOP Süt Tankı' müjdesi, System.String[]

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş Dağyeni Mahallesi'ni ziyaret etti. Belirli aralıklarla haftanın bir günü bir mahallede sabah mesaisine başlayan ve vatandaşlarla buluşup görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Öndeş Turanlar'ın ardından bu hafta Dağyeni Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.


Mahalle halkı ile sohbet eden ve beklentilerini dinleyen Belediye Başkanı Öndeş, Dağyeni'ye yapılacak olan yatırımlara değindi. Halk buluşmasının ardından birim amirleri, meclis üyeleri ve vatandaşlarla birlikte yapılması planlanan düğün yeri ve köy meydanı için incelemelerde bulundu. Kurdukları Germencik Kooperatifi (GERKOOP) tarafından Dağyeni Mahallesi'nden üye olan 45 süt üreticisi için 5 tonluk süt tankı müjdesi verdi.


İNYA gibi kırsal kalkınmaya yönelik önemli bir proje olan GERKOOP'u da Germencik İlçesi'ne kazandırdıklarını kaydeden Başkan Öndeş, "Dağyeni'de şuan 45 süt üreticisi üyemiz var ve ilçemizin çeşitli noktalarına koymayı planladığımız süt tanklarından bir tanesini de buradaki üyelerimizin hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" dedi.


Dağyeni Mahallesi'nde yapılacak çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan ve vatandaşların sorularını yanıtlayan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş halkın yararına olacak her talebin muhakkak suretle yerine getirileceğini vurguladı. Öndeş, "Germencik'e yakışan, mahallelerimize katma değer oluşturacak projeler üretiyor ve önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Hizmet etmek için göreve geldik ve sizlerin desteğiyle görevimizi layıkıyla yapmak için gündüz gece çalışıyoruz. Dağyeni Mahallemize de katma değer katacak proje ve çalışmaları muhakkak suretle yapacağız. İlk etapta talepleriniz olan düğün yeri ve köy meydanımızı yaparak hizmetinize sunacağız. Hedeflerimiz büyük, önce huzur dedik ve ilçemizin yollarını yapmakla başladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu sağolsun, bu anlamda bizlere desteği büyük. İnşallah sizlerin desteği ile yapılacak çalışmalar ile modern, güzel ve en önemlisi de huzurlu bir Germencik inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Fuat Öndeş, Germencik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:31 Kaynak: İHA
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