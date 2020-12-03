Başkan Öndeş'ten pandemi mağduru vatandaşlara yardım eli - Son Dakika

Pandemi sebebiyle ücretsiz izinde olan ve iş kaybı yaşayan vatandaşların son bir aya ait elektrik ve su faturaları Germencik Belediyesi tarafından ödenecek.

Germencik Belelediyesi pandemi eylem planını başarıyla uygulamaya devam ediyor. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in kepenk kapatan 200 esnafa bin lira pandemi desteği büyük memnuniyet oluşturmuştu. Belediye Başkanı Öndeş pandemiden ekonomik anlamda etkilenen vatandaşlara yönelik bir destek hamlesi daha yaparak ücretsiz izinde olan çalışanların elektrik ve su faturalarının belediye tarafından ödenmesi için konuyu belediye meclisine taşıdı. Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilen önerge çerçevesinde pandemi sebebiyle ücretsiz izinde olan ve iş kaybı yaşayan vatandaşların son bir aya ait elektrik ve su faturaları belediye tarafından ödenecek. Söz konusu vatandaşların ilçe sınırlarında ikamet ediyor olması ve ilçede yer alan bir işletmede çalışıyorken ücretsiz izne ayrılmış olması gerekiyor. Bu yönde ibraz edecekleri belgeler ve ödenmesini talep ettikleri son aya ait elektrik ve su faturalarıyla başvurmaları yeterli olacak. Son başvuru tarihi 20 Aralık 2020 olduğu kaydedildi.

Kepenk kapatan esnaflara yönelik pandemi desteği yaparak belediye kaynağından 200 bin TL yardım gerçekleştiren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ekonomik anlamda sıkıntı içerisinde olan ücretsiz izne ayrılan vatandaşlara yönelik yapılacak fatura ödeme desteğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Öndeş, "Pandemi ekonomik olarak ciddi hasarlara yol açmış durumda. Esnaf ve vatandaşlarımız çok zorlu bir süreçten geçiyorlar. Germencik Belediyesi olarak imkanlarımız dahilinde ilçemizde ikamet eden ve ilçemizde yer alan bir işletmede çalışırken ücretsiz izine ayrılan vatandaşlarımızın yanında olmak için son aya ait elektrik ve su faturalarını ödeme kararı aldık. Halkımızın yanında olmaya devam edecek, bir nebze de olsa yaralarını sarmak için faaliyetlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz. En kısa zamanda bu sıkıntıların geçmesi dilek ve temennisi ile tüm halkımıza sağlıklı günler dilerim" dedi. - AYDIN