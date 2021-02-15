Başkan Öndeş'ten YKS adaylarına destek - Son Dakika

Germencik Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının YKS başvuru ücretini karşılayacak.

Pandemi sürecinin başından beri ilçede sosyal belediyecilik anlamında proje ve faaliyetlere imza atan, esnaf ve vatandaşlara ayni ve nakdi yardım destekleme paketleri sunan, esnafların kira borçlarını silen ve süreç boyunca kira almayacaklarını açıklayan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'ten bir destek de öğrencilere geldi. Bu kez öğrencilere yönelik bir destek vereceklerini açıklayan Başkan Öndeş, üniversite sınavına girecek öğrencilerin sınav başvuru ücretlerinin Germencik Belediyesi tarafından karşılanacağını söyledi. Sosyal medya hesabından duyuru yapan Belediye Başkanı Öndeş, başvuruların pandemi sebebiyle işyeri kapanan, ücretsiz izinde olan, ihtiyaç sahibi ve sosyal yardım alan ailelerin üniversite sınavına girecek çocuklarını kapsadığını ifade ederek, "Sınav ücretleri bizden, başarı sizden" dedi.

Germencik Belediyesi tarafından yapılan açıklamada öğrencilerin, Germencik Belediyesi Kültür Kafe işletmesi zemin katında ve Ortaklar Germencik Belediyesi Giyim Bankası'nda oluşturulan başvuru noktalarına başvuru yapabilecekleri belirtildi. Ayrıca gezici araçlar da ilçe genelinde mahallelerde başvuru alacak. Son başvuru tarihi 5 Mart 2021 mesai saati bitimine kadar devam edecek.

Germencik'te pandemi sebebiyle işyeri kapanan, ücretsiz izinde olan veya sosyal yardım alan ailelerinin üniversite sınavına girecek olan çocuklarının sınav başvuru ücretlerini ödeyeceklerini ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş şunları kaydetti; "Germencik Belediyesi olarak pandemi süreci boyunca esnafımızın, yaşlılarımızın, Covid-19 hastası karantinada olan vatandaşlarımızın maddi manevi yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda YKS'ye girecek olan ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarının sınav başvuru ücretlerini karşılamak için bir adım attık. 5 Mart 2021 tarihine kadar Kültür Kafe işletmemizin zemin katı, Ortaklar Giyim Bankamıza ve ilçemizde gezecek olan mobil araçlarımız vasıtasıyla başvuru noktalarından başvuru yapabilecekler. Geleceğimizin mimarları ve teminatı öğrencilerimizin her zaman yanında ve en büyük destekçisiyiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize hayallerine ulaşmaları temennisi ile başarı ve kolaylıklar diliyorum" - AYDIN