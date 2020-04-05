Başkan Öndeş; "tüm gayretimiz bir tek canı bile Korona virüse kurban vermemektir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Öndeş; 'tüm gayretimiz bir tek canı bile Korona virüse kurban vermemektir' - Son Dakika

Başkan Öndeş; "tüm gayretimiz bir tek canı bile Korona virüse kurban vermemektir"

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Tek gayemiz ve tüm gayretimiz ilçemizde bir tek canı bile Korona virüse kurban vermemektir" dedi.

Başkan Öndeş;

AYDIN (İHA) – Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Tek gayemiz ve tüm gayretimiz ilçemizde bir tek canı bile Korona virüse kurban vermemektir" dedi.


Başkan Öndeş, yaptığı açıklamada; "Dünyada gün geçtikçe etkisini arttıran ve ciddi boyutlara ulaşan can kayıplarına yol açan Yeni Tip Korona virüs salgını ülkemizde de gün geçtikçe etkisini arttırmakta ve içinde bulunduğumuz tablo vahim bir hal almaya başlamıştır. Yayılma hızını düşündüğümüzde Aydın ilimizde vaka sayısı az olmasına rağmen gerekli hassasiyet ve dikkati göstermezsek çok ağır sonuçlara yol açacağı aşikardır. Bu bilinç ve sorumlulukla Germencik Belediyesi olarak Korona virüs salgınına yönelik ilk günden bugüne etkin bir şekilde mücadele veriyor, bu hastalık sebebiyle ilçemiz sınırları içerisinde bir tek bile can kaybının yaşanmaması için tedbirler alıyoruz. Uygulamaya koyduğumuz eylem planı çerçevesinde ilk etapta ilçemiz sınırları içerisinde tüm okul ve camilerimiz başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ve toplu taşıma araçlarında ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdik. Gerek çalışanların gerekse siz kıymetli halkımızın sağlığını korumak için tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz olarak dezenfektan ve kendi imalatımız olan kolonyalardan dağıttık. 30 bin civarına maske ve bir o kadar da eldiven dağıtımı gerçekleştirdik. İlçemiz genelinde siz kıymetli vatandaşlarımızın desteği ve katkısıyla istisnasız tüm mahallelerimizde ilaçlama çalışmaları yaptık. Yoğun olarak kullanılan cadde ve sokakları ilaçlı suyla yıkarak dezenfekte ettik. Teması olabildiğince minimize etmek için esnaflarımıza yönelik sıfır işgaliye uygulamamızı hayata geçirdik. Duyuru ve anonslarla sizleri sürekli olarak bilgilendirmeye çalıştık. Sokağa çıkma sınırlaması bulunan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için Germencik Belediyesi Sosyal Ağı'nda (GESA) görevli arkadaşlarımız görevlerini kesintisiz olarak sürdürüyor. Son olarak ilçemiz genelinde umuma açık halk pazarları gibi noktalara konmak üzere kendi imkanlarımızla yaptığımız ve ilkini belediye binamızın önünde tanıttığımız Dezenfeksiyon Tünelinin seri üretimine geçtik. Siparişler alarak birçok belediye için de üretim gerçekleştiriyor, ilçemizi layıkıyla temsil etmeye devam ediyoruz. Pazartesi günü dezenfeksiyon tünelini çarşıya konumlandırarak halkımızın hizmetine sunacağız. Korona virüs Salgını Eylem Planımıza dahil tüm bunları gerçekleştirirken tek gayemiz ve arzumuz biraz önce belirttiğimiz gibi ilçemiz sınırları içerisinde tek bir canı bile virüs salgını sebebiyle yitirmemek, çocuklarımızdan yaşlılarımıza tüm herkesi sosyal, sorumlu ve her şeyden önce insan odaklı belediyecilik ilkemiz gereği korumaktır. Gönlünüz rahat olsun, bizler ilk gün olduğu gibi bugün de aynı enerji ve sorumlulukla görevimizin başındayız" dedi.


"Karar verici değil kararı uygulayıcı merciyiz"


İlçe genelinde tüm önlemleri almaya çalıştıklarını kaydeden Öndeş, "Tüm bunların yanında ayrıca belirtmek isteriz ki belediye olarak Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklarca yayınlanan Korona virüs tedbirleri hakkında genelgeler ve kararları uygulamakla mükellefiz. Yani karar verici değil kararı uygulayıcı merci olduğumuz için sizlere beyan ettiğimiz, duyurduğumuz, bilgilendirmesini yaptığımız tüm tedbir kararlarına istisnasız riayet etmeniz sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için elzem ve mecburidir. Bu çerçevede dün Cumhurbaşkanlığınca açıklanan ve gece 00.01 itibariyle uygulanacak kararlara göre pazar ve marketlere maskesiz hiçbir vatandaş giremeyecek, halk pazarlarına turnikeli giriş sistemi olacaktır. Bu çerçevede kararların uygulanması için gerekli sistem ve ekipmanın bugün kurulacak pazara yetişmesi mümkün olamayacağından, vatandaşlarımızın çoğu pazarlara giriş yapamayacak, maskesiz olarak giriş yapanlara ise cezai işlem uygulanacaktı. Cumhurbaşkanlığı tedbir kararları gereğince İlçe Hıfzıssıhha meclisince yani kaymakamlık ve belediyemizce ortak mutabakat sonucu gerek halk sağlığını korumak gerekse vatandaşlarımızın cezai yaptırıma maruz kalmaması için Ortaklar Halk Pazarının bu hafta kurulmaması için karar alındı" ifadelerini kullandı.


"Vatandaşlarımızın da konuya aynı hassasiyetle yaklaşması gerekiyor"


"Germencik Belediyesi olarak tedbirlerimizi alıyoruz ve çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" diyen Başkan Öndeş, şöyle konuştu:


"Ancak siz kıymetli vatandaşlarımızdan ricamız alınan kararlara ve uygulamaya konan kararlara riayet etmenizdir. Sizin ve sevdikleriniz sağlığı bizler için kıymetlidir. Karşılıklı iş birliğiyle, birbirimizi uyararak, her şeyden önce özkontrol ile kendimizden başlayarak bu virüsün yayılımını önleyebilir ve yenebiliriz. Sosyal mesafeyi, izolasyonu sağlamalıyız. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaması her şeyden önce kendi sağlıkları için gereklidir. Cezalar ve diğer yaptırımlara maruz kalmamak için değil gerçekten sağlığımız için, sağlığınız için bunu görev olarak addetmeniz gerekiyor. Bizler esnaflarımıza varıncaya kadar tüm vatandaşlarımızı korumak için görevimizin başındayız, sizlerin bu süreçte en büyük katkısı evlerinizde kalmanızdır. Sizlerin desteği ve yardımı olmadan ne kadar tedbir alırsak alalım asla başarılı olamayız. Germencik'ten tek bir canı bile feda etmek istemiyoruz. Lütfen dikkatli olun. Sağlıklı günler dileriz" - AYDIN

Fuat Öndeş, Germencik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 11:02 Kaynak: İHA

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