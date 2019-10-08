Başkan Öner açlık ve yoksulluk rakamlarını değerlendirdi

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasının sonuçlarını açıkladı.



Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasının sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Eylül ayında Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 413 TL, yoksulluk sınırı ise 6 bin 731,97 TL olarak tespit edildiğini vurgulayan Öner, "Yapılan araştırmaya göre Eylül ayında Ağustos ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,15'lik bir artış yaşandı. Eylül ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 42,58 artışla sarımsak, yüzde 30,85 artışla kabak, yüzde 27,75 artışla salatalık, yüzde 18,84 artışla patlıcan; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 24,62 azalışla limon, yüzde 18,23 azalışla kuru soğan, yüzde 15,29 azalışla elma, yüzde 14,23 azalışla balık madde fiyatlarında yaşandı" dedi.



Aydınlanma madde fiyatında eylül ayında ağustos ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmediğine dikkat çeken Öner, "Eylül ayında ağustos ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 3,79'luk bir artış gözlenirken; eylül ayında ağustos ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 0,95'lik bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 0,11'lik bir düşüş oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında ağustos ayına göre değişimin yüzde 17,02 artışla erkek sweatshirtü, yüzde 6,86 artışla eşofman madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 2,86 azalışla çocuk tişörtü, yüzde 2,74 azalışla erkek tişörtü fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi. Eylül ayında ağustos ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,01'lik bir düşüş olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında ağustos ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,24 artışla telefon ekipmanları; yüzde 3,23 azalışla telefon görüşme ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi" diye konuştu.



Ulaşım madde fiyatlarında yüzde 2,86'lık bir artış olduğunu ifade eden Öner, "Ağustos ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 21,88 artışla banliyö tren ücreti, yüzde 19,71 artışla taksi ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında ağustos ayına göre yüzde 8,32 azalışla araba kiralama ücreti, yüzde 3,54 azalışla şehirlerarası otobüs ücreti fiyatında düşüş gözlemlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 3,29'luk bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Ağustos ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 11,44 artışla makyaj malzemeleri madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Ağustos ayına göre yüzde yüzde 1,33 azalışla tuvalet kağıdı madde fiyatında düşüş gözlemlendi. Eylül ayında ağustos ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 2,64'lük bir artış gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Ağustos ayına göre en göze çarpan değişim yüzde 17,02 artışla erkek sweatshirtü, yüzde 6,86 artışla eşofman madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında Ağustos ayına göre yüzde 2,86 azalışla çocuk tişörtü, yüzde 2,74 azalışla erkek tişörtü madde fiyatında düşüş gözlemlendi. Eylül ayında ağustos ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,54'lük bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,81 artışla ameliyat ücreti; yüzde 1,25 azalışla numaralı gözlük cam ve çerçevesi fiyatlarında olduğu gözlendi. Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 2,18'lik bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında Ağustos ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 11,25 yangın, hırsızlık ve diğer afetler için sigorta madde fiyatlarında olduğu gözlendi" ifadelerini kullandı. - MANİSA