Başkan Öner kasım ayı açlık sınırının 2 bin 532 lira olduğunu açıkladı

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan 'Açlık-yoksulluk' araştırmasının kasım ayı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açlık sınırının 2 bin 532 Lira olduğunu kaydeden Öner yoksulluk sınırının ise 7 bin 353 Liraya yükseldiğini kaydetti.

Kasım ayında Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 523,2 TL, yoksulluk sınırı ise 7 bin 353,2 TL olarak tespit edildiğini belirten Memur Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner, "Yapılan araştırmaya göre Kasım ayında ekim ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,14'lük bir artış yaşandı. Kasım ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 25,18 artışla kabak, yüzde 24,35 artışla karnabahar, yüzde 18,95 artışla tavuk eti, yüzde 18,28 artışla dolmalık biber, yüzde 17,75 artışla yumurta; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 14,68 azalışla limon, yüzde 9,75 azalışla muz, yüzde 6,64 azalışla beyaz lahana, yüzde 4,18 azalışla havuç madde fiyatlarında yaşandı. Kasım ayında ekim ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,81'lik bir artış gözlenirken; Kasım ayında ekim ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 0,87'lik bir artış oldu. Aydınlanma madde fiyatında ise Kasım ayında ekim ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi." dedi.

Giyim ve kişisel temizlik madde fiyatlarında artış yaşandı

Kasım ayında ekim ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 2,08'lik bir artış gözlendiğini vurgulayan Öner, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Giyim madde fiyatlarında ekim ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 14,9 artışla yünlü erkek kabanı, yüzde 12,59 artışla çocuk kazağı, yüzde 6,17 artışla pamuklu kumaş madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında Ekim ayına göre yüzde 1,87 azalışla kadın ayakkabısı, yüzde 1,52 azalışla erkek kazağı, yüzde 1,01 azalışla pantolon madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 2,77'lik bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Ekim ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 8,34 artışla tıraş malzemeleri madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında ekim ayına göre yüzde 0,97 azalışla saç bakım ürünleri fiyatında düşüş gözlemlendi. Kasım ayında ekim ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 1,19'luk bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 3,52 artışla derece, yüzde 2,74 artışla numaralı gözlük cam ve çerçevesi fiyatlarında olduğu tespit edildi. Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 1,75'lik bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında Ekim ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 6,29 artışla pencere (PVC) madde fiyatlarında olduğu gözlendi."

Haberleşme madde fiyatlarında artış yaşandı

Kasım ayında ekim ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişimin yüzde 0,49'luk bir artış olarak yansıdığını kaydeden Öner, "Haberleşme madde fiyatlarında ekim ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 2,08 artışla telefon yedek parçaları; yüzde 0,99 azalışla telefon görüşme ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Kasım ayında ekim ayına göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 0,46'lık bir artış olduğu belirlendi. Ekim ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 3,87 artışla araç yedek parça ve ekipmanları, yüzde 3,58 artışla mazot fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında ekim ayına göre yüzde 3,44 azalışla araba kiralama ücreti, yüzde 2,29 azalışla şehirlerarası otobüs ücreti madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 0,98'lik bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında ekim ayına göre değişimin yüzde 5,94 artışla televizyon, yüzde 4,27 artışla tablet madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 9,76 azalışla yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi." ifadelerini kullandı. - MANİSA