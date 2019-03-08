Son Dakika Haberleri: Başkan Öntaş'tan Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Başkan Öntaş'tan Dünya Kadınlar Günü Mesajı

1 saat önce

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Öntaş'tan Dünya Kadınlar Günü Mesajı, System.String[]
Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öntaş, mesajında, hayatın her noktasında önemli yerde bulunan kadınların bugünün ve geleceğin en kıymetli değerleri olduklarını belirtti.

Türk toplumunda kadının baş tacı olduğunu vurgulayan Öntaş, şunları kaydetti:

"Toplumun ve ailenin en önemli yapı taşı kadındır. Kadın, fedakarlığın, şefkatin, sabrın ve özverinin sembolüdür. Toplumumuzun yapısını güçlendiren, şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru Türk kadını, daima özveri ve sevginin kaynağı olmuştur. Kurtuluş Savaşı'nda vatanımızın bağımsızlığı için cepheden cepheye koşan cefakar kadınlarımızın toplumsal hayatta hak ettiği yere gelmesi katılımcı, üretken ve eşit bireyler olarak toplumda kabul görmesi tüm toplumun sorumluluğundadır. Kadınlarımızı senenin sadece bir gününde değil, her gününde hatırlayarak onlara gereken hassasiyeti göstermeliyiz. Bu vesileyle başımızın tacı kadınlarımıza saygılarımı sunuyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:34 Kaynak: AA

İsmail Öntaş, Nallıhan, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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