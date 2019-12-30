Başkan Onuler güven tazeledi - Son Dakika
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Başkan Onuler güven tazeledi

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bulanık İlçe Başkanı Şemsettin Onurel, yapılan kongreyle yeniden ilçe başkanı seçildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bulanık İlçe Başkanı Şemsettin Onurel, yapılan kongreyle yeniden ilçe başkanı seçildi.


Kongre, CHP İlçe Başkanlığı binasında gerçekleştirildi. Kongreye CHP İl Başkanı İsmail Adanur, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzenerji Tetusa Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Ateş ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede divan kurulunun oluşturulmasının ardından faaliyet raporları okunarak seçime geçildi.


Tek liste halinde yapılan seçimlerin ardından yeniden başkan seçilen Şemsettin Onurel, geçmişte olduğu gibi yeniden göreve seçilme onuru ve gururunu yaşadığını belirtti. CHP'nin devlet ile vatandaş arasında köprü olduğunu belirten Başkan Onurel, yeni yönetimiyle birlikte partisine ve ülkeye hizmet ederek, mücadelesini sürdüreceğini söyledi. - MUŞ

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:16 Kaynak: İHA
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