Başkan Oprukçu 2 yıllık çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika

Başkan Oprukçu 2 yıllık çalışmalarını değerlendirdi

09.04.2021 14:18
Başkan Oprukçu 2 yıllık çalışmalarını değerlendirdi, System.String[]

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, katıldığı bir televizyon programında 2 yıllık hizmet sürecini değerlendirdi.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, katıldığı bir televizyon programında 2 yıllık hizmet sürecini değerlendirdi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, katıldığı yerel bir televizyonda hem 2 yıllık hizmet sürecini anlattı hem de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Belediyenin hizmetleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Opruçu, "sevdamız, hülyamız" dediği Akhüyük Termal Tesislerde yapılan çalışmalardan, Covid-19 sürecinde yapılan çalışmalara kadar bir çok konuda açıklamalarda bulundu.

Kentsel Dönüşüm Projesiyle ilgili bilgi veren Başkan Oprukçu, asfalt çalışmaları, kilitli parke taşı çalışmaları, metruk binaların yıkımları, eğitim destekleri, sürücü kurslarının kullanımı için yapılan Trafik Eğitim Parkuru, Yeni Ereğli Belediyesi Halk Kütüphanesi ve Taş Evler Projesinin gelinen süreç hakkında da açıklamalarda bulundu. Ayrıca yapılması planlanan Endüstri Sanayi Bölgesi, Organik Tarım Projesi ve diğer çalışmalar hakkında da bilgiler veren Başkan Oprukçu, yapılan tüm hizmetlerinin aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

"İşten çıkarma söz konusu değil"

Son günlerde gündeme gelen asılsız haberlere de açıklık getiren Başkan Oprukçu, "İki yıllık değerlendirmelerini çek etmek suretiyle, çalışma düzeni sağlamak açısından, belediyenin muhtelif birimlerde çalışmayı gönüllülük esasına dayalı olarak yapılandırma arzumuzdan dolayı bir gün boyunca çalışanlarımızla toplantı yaptık, hasbihal ettik. Bu yeniden düzenleme, gönüllülük esasına dayalı çalışma adına 3-5 günlük izin kullandırmak istediğimizi belirttik. 2 yıl içerisinde hiç ayrım yapmaksızın kimsenin ekmeği ile oynamadım, mübarek Ramazan öncesi birilerinin ekmeği ile oynama ayıbını Hüseyin Oprukçu işleyebilir mi? Dünya tersine dönse yapmayacağım bir şey bu. Ama mal bulmuş mağribi gibi birileri sarıldı buna. Yok Ramazan öncesi ekmekle oynadı diye söylenti çıkardılar. Asla işten çıkarma söz konusu değil bunu açıkça ifade ediyorum. İki tane sözüm ona basın, yayın organıyız diye geçinen şeref ve haysiyet fukarası yüzünden hadise TBMM'ye kadar taşınıyor. Hüseyin Oprukçu'yu kırk yıldır tanıdığını söyleyen bir milletvekili, adamlığımıza, insanlığımıza şahit olduğunu söylüyor ondan sonra bizim sırtımızdan Cumhur İttifakı'na saldırıyor. İnsan açar bir sorar, ben siyasi partilerimizin değerli ilçe başkanlarına da bir konuyla ilgili bir şey paylaşmadan önce lütfen sorun dedim, rica ettim. Cumhur İttifakı'nı Hüseyin Oprukçu ve Ereğli'nin sırtından yıpratma çaba ve gayretini kabul etmem, kaldırmam, hoş görmem. Hemşerilerimizle ve çalışanlarımızla daha da verimli bir üç yılı inşa etme derdindeyim, benim derdim bu. Ama fitneden beslenen çevreler var, bana söyler misiniz ben belediye başkanlığını bıraktıktan sonra, bu aleyhimde kampanya açılmasına vesile olan arkadaşlar 451 tane belediye çalışanın kapıya konulduğunun ertesi günü bir basın açıklaması yaptılar mı? Yok. Bir de bizim şu hassasiyetimiz var, biz hizmetlerimizi, yardımlarımızı siyasi görüşe göre yapmıyoruz, kapımız herkese açıktır. Bilge liderimiz Devlet Bahçeli Bey 2010 Mayıs Ayı'nda Ereğlimizi şereflendirdiğinde; 'Hüseyin Oprukçu, 29 Mart akşamına kadar bizimdi, belediye başkanı seçtiniz şimdi sizin oldu, benim de öğrencim, kefili benim, ayırmadan, seçmeden herkese yetecek hizmeti üretecek, herkese sahip çıkacak' dedi, ben de yıllardır onu yapıyorum" dedi.

"Asılsız olaylardan nemalanmak isteyenler var"

Bu asılsız olaylara sarılıp bundan nemalanmak isteyenler olduğunu kaydeden Başkan Oprukçu, "Bakıyorum, FETÖ işbirlikçisi, HDP yancısı siyasi partiler bu olaya sarılıyor. Öyle bir dünya yok. Yalnızca doğruyu söyleyecekler, doğrudan yana olacaklar. Son olarak bir milletvekili Meclis'e taşıyarak itibar cellatlığına soyundu. Bu ilk mi? Hayır. Hüseyin Oprukçu'ya 2010 yılında FETÖ operasyonunun yapıldığını hepiniz biliyorsunuz. O zamandan buyana yalanlar söylediler, hakkımda olmayan davaları açtırdı bunlar. Zillet İttifakı o kadar yalanı söyledi ama beraat ettiğimizi neden söylemiyor, yazmıyor. Birisi Meclis kürsüsünde utanmadan, sıkılmadan söylüyor ki 'Kısa Çalışma Ödeneği kesildiği için Ereğli Belediyesi parasız kalmış, Konya Büyükşehir Belediyesi para yardımı yapmamış ondan ücretsiz izin yapılmış' şu hayasızlığa bakar mısınız, bir sor yahu. Tüm olumsuzluklara rağmen işçilerimi bir gün mağdur etmedim. Hüseyin Oprukçu üzerinden Konya Büyükşehir Belediyesi'ni suçlayacak, Cumhur İttifakı'nı yıpratmaya tevessül edeceksin, beyhude bu çırpınışlarınız ne FETÖ kurtaracak sizi ne de HDP, PKK ikilisi kurtaracak sizi. Adana'dan Hüseyin Oprukçu'ya salvolar yollayanlar bu son çırpınışlarınız. 2023 seçimleri sizin defterinizi dürecek, bu konu kapanacak. Tek dertleri var Cumhur İttifakı'nı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak, yıktırtmayacağız arkadaş. Ülkemizin bekası için Cumhur İttifakı mutlaka 2023 seçimlerinden zaferle çıkmak zorundadır, inşallah öyle de olacak. Velhasıl kelam kalan üç yılımız da huzur içerisinde bir şehri inşa etmek için dolu dolu yaşanacak" diye konuştu. - KONYA

Başkan Oprukçu 2 yıllık çalışmalarını değerlendirdi

Hüseyin Oprukçu, Hisarcık, Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Oprukçu 2 yıllık çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika


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