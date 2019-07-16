Son Dakika Haberleri: Başkan Oprukçu: "40 yıldır mücadele ettiğimiz terör örgütlerinin en sinsisi FETÖ'dür"
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Oprukçu: "40 yıldır mücadele ettiğimiz terör örgütlerinin en sinsisi FETÖ'dür"

3 saat önce

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının üçüncü yılında Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen anma programlarına ve etkinliklere katılan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, buradaki konuşmasında demokrasi vurgusu yaparken, geçmiş kırk yılda Türkiye'nin birçok terör örgütüyle mücadele ettiğini...

Başkan Oprukçu:
15 Temmuz hain darbe kalkışmasının üçüncü yılında Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen anma programlarına ve etkinliklere katılan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, buradaki konuşmasında demokrasi vurgusu yaparken, geçmiş kırk yılda Türkiye'nin birçok terör örgütüyle mücadele ettiğini ancak FETÖ'nün bunun en sinsisi olduğunu belirtti.

Ereğli'de düzenlenen etkinlikler, Meydanbaşı Mezarlığındaki anma programı ile başladı. Öğle namazını müteakip Ulu Caminde okunan mevlid-i şerif ile devam eden program, Ereğli Belediyesi tarafından Ereğli Şehit Aileleri Derneğinde düzenlenen yemekte şehit yakınlarının ağırlanması ile devam etti. Günün son programı ise belediye önünden başlayan Demokrasi Yürüyüşü oldu ve yürüyüş Yunus Emre Meydanında sona erdi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, aziz milletimizin şerefli mensuplarını katleden hain girişimi kınayarak, "Türkiye, geçmiş 40 yıllık süreçte çok terör örgütüyle mücadele etti ancak FETÖ bunların en sinsisi. Öyle ki 2010 referandumundan sonra belediye başkanlığı sürecimizde operasyonlarla bizlere de diz çöktürerek itibarsızlaştırmaya çalıştılar ancak güçleri halkın iradesinin karşısında yetersiz kaldı" dedi.

Türk milletinin, demokrasinin ve hukukun üstünlüğü söz konusu olduğunda tanklarla, toplarla mücadele etme yürekliliğini her daim göstermeye hazır olduğunu aktaran Başkan Oprukçu, "Terörle mücadelenin tek yolu milli birlik ve beraberliği muhafaza etmektir. İşte büyük Türk milleti o gece bir ölüp bin dirilerek birlik ve beraberliğini muhafaza ettiğini açıkça, yüreklice göstermiştir" diye konuştu. - KONYA
Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'nün yeni oluşumuna göz açtırılmadı HDP'li belediyeden tepki çeken cadde ismi kararı Parçalı Ay Tutulması, yeni bir depremin habercisi olabilir Şentop: Parlamenter sistem, 15 Temmuz'da kapanmış bir meseledir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 16:47:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Oprukçu: "40 yıldır mücadele ettiğimiz terör örgütlerinin en sinsisi FETÖ'dür"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]