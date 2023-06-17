Başkan Oprukçu, Ankara'da Yatırımlar ve Projeler İçin Görüşmeler Yaptı - Son Dakika
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Başkan Oprukçu, Ankara'da Yatırımlar ve Projeler İçin Görüşmeler Yaptı

Başkan Oprukçu, Ankara'da Yatırımlar ve Projeler İçin Görüşmeler Yaptı

17.06.2023 15:53

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Cem Zorlu, Ereğli Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özkoç ve beraberindeki heyetle birlikte Ankara'ya çıkartma yaparak Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'yı makamında ziyaret etti, Ereğli'ye yapılacak yatırımlar, projelerle ilgili istişarelerde bulundu. Ayrıca Başkan Oprukçu Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya'yı makamında ziyaret etti ve hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Cem Zorlu, Ereğli Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özkoç ve beraberindeki heyetle birlikte Ankara'ya çıkartma yaparak Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'yı makamında ziyaret etti, hayırlı olsun dileklerini ileterek Ereğli'ye yapılacak yatırımlar, projelerle ilgili istişarelerde bulundu. Ayrıca Başkan Oprukçu Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya'yı makamında ziyaret etti ve hayırlı olsun dileklerini iletti.

BAŞKAN OPRUKÇU'DAN ANKARA ÇIKARMASI

Ereğli için önemli konuların konuşulduğu ziyaret için açıklama yapan Başkan Oprukçu: "Ereğli'mize hizmet noktasında ne gerekiyorsa yapmaya, vakfedilmiş ömrümüzü şehrimize hizmetle tamamlamaya kararlı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin bu hafta Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarıyla Ereğli'mizin İl olması yönündeki umutlarımız oldukça arttı. Artan umutlarımızın ışığında Ereğli'mizi vilayetliğe hazırlamak ve ilk adımlarını atmak için daha çok hizmet üretme, yatırım yapma gerekliliğini idrak etmekteyiz. Bu doğrultuda Kaymakamımız Sayın Edip Çakıcı, NEÜ Rektörümüz Sayın Cem Zorlu, Ereğli Ticaret Odası Başkanımız Sayın Mahmut Özkoç ve beraberindeki heyetle birlikte Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Sayın Metin Kıratlı'yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik ve Ereğli'mizle ilgili önemli konularda istişarelerde bulunduk. Sayın Kıratlı'ya misafirperverliğinden, şimdiye kadar yaptığı ve yapacağı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca makamlarında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettiğimiz Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkan Yardımcıları Konya Milletvekilimiz Sayın Mustafa Kalaycı ve Ankara Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Karakaya'ya da misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Vilayet Ereğli'nin adımları atılıyor
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Ereğli, Güncel, Son Dakika

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