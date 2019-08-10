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Başkan Oprukçu belediye personelinin bayramını kutladı

1 saat önce

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde belediye personelleri ile bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

Başkan Oprukçu belediye personelinin bayramını kutladı, System.String[]
Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde belediye personelleri ile bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

Ereğli'nin onurlu geleceği için vazgeçtiklerinin bilincinde olduğunu belirten Oprukçu, "Bundan sonraki süreçte hakkı tutup kaldıran insanlar var, onlarla yürüyeceğiz. Yalnız başımıza çok acılar yaşadık, çok dağlar aştık. Bizim yaşadığımız acıları, kara günleri Allah aziz milletimize ve hemşehrilerimize yaşatmasın inşallah. Ülkemizde beka problemi olduğuna inananlardanım ben. Türkiye'nin bekasına tasallut eden şer güçler dün olduğu gibi bugün de muvaffak olamayacaklar. Sizlerden tek bir ricam var, dosdoğru işinizi yapın, sizleri seviyorum sevmeye de devam edeceğim. Huzur şehri Ereğli'yi birlikte inşa edecek ve Allah'ın izniyle bunun mutluluğunu birlikte yaşayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bayramımızın birliğimize, dirliğimize ve huzurumuza vesile olmasını diler, hepinizin Kurban Bayramı'nı tebrik ederim" diye konuştu.

"Esefle kınıyorum"

Geçtiğimiz günlerde Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Atçeken'e yapılan saldırıya da değinen Başkan Oprukçu, "Rabbime şükürler olsun ki bir bayrama daha sizlerle ulaşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde esefle karşıladığımız bir olayı yaşadık. Belediye Başkan Yardımcımız, yol arkadaşımız Nuri Atçeken'e yapılan bu saldırıyı esefle ve lanetle kınıyorum. Ereğli Belediyesi bir şehit vermesi gerekiyorsa tereddütsüz biz varız. Bizi yıldırmaya çalışanlar başaramadılar, başaramayacaklar da" ifadelerini kullandı. - KONYA
Hüseyin Oprukçu, Kurban Bayramı, Ereğli, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:16 Kaynak: İHA
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