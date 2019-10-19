Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Oprukçu, "Birlikte hizmet etme onurunu yaşayacağız, birlikte çözüm üretecek ve birlikte çare olacağız" dedi.



19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda muhtarlarla buluşan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Kadim şehir Ereğli'nin hizmet etmeye layık bir şehir olduğunu söyledi. Başkan Oprukçu, "Halkımızın teveccühü ile sizler de bizim gibi hizmete memur kılındınız. Neticede birlikte hizmet etme onurunu yaşayacağız, birlikte çözüm üretecek ve birlikte çare olacağız. Sorunlarınız olduğunu biliyorum, tıpkı bizimkiler gibi sizler bir fazla hizmet bekliyorsunuz biz de elimdeki imkanlar ölçüsünde bunu gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz. Bunun yanında Ereğlimizin birikmiş sorunlarının olduğunu görmenin zaman zaman ızdırabını yaşıyorum. Yani halin durumuna, kamyon garajına, Küçük Sanayi Sitesi'ne bakıyorum. Benzeri manada birçok şey ivedilikle yapılmak zorunda, bunun çabası içerisindeyiz. Allah'ın izniyle el birliğiyle, gönül birliğiyle, sabırla mutlaka sorunları çözeceğiz" diye konuştu.



Büyükşehir Yasasından sonra bazı karışıklıkların oluştuğunu belirten Başkan Oprukçu, "Su faturası için hala belediyemize gelen hemşerilerimiz var. Büyükşehir Yasası'nın sağlıklı olarak anlaşılamadığı, farklı hizmet alanlarının bilinmediğini gözlemliyoruz. Bu manada belediyemizin ve Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı hizmetleri iyi anlamak, iyi anlatmak zorundayız. Hukuki ve ahlaki zemini yitirmeden bir fazla imkan temin etmek suretiyle en ücra mahallemize ulaşacak şekilde hizmetlerimizi planladık. Önceliğimiz her zaman olduğu gibi temiz, yeşil ve huzurlu bir şehirdir" ifadelerini kullandı.



Programa, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun yanı sıra Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve oda başkanları katıldı. - KONYA