Başkan Oprukçu: "Çanakkale bir duruşun destanıdır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Oprukçu: 'Çanakkale bir duruşun destanıdır' - Son Dakika

Başkan Oprukçu: "Çanakkale bir duruşun destanıdır"

6 saat önce

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Çanakkale Zaferi'nin, şartlar ne olursa olsun geri dönmeyi asla düşünmeyen bir ulusun dirilişten kurtuluşa uzanan bir duruşunun destanı olduğunu söyledi.

Başkan Oprukçu:

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Çanakkale Zaferi'nin, şartlar ne olursa olsun geri dönmeyi asla düşünmeyen bir ulusun dirilişten kurtuluşa uzanan bir duruşunun destanı olduğunu söyledi.


Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında Çanakkale Zaferi'nin önemine vurgu yapan Başkan Oprukçu, "Çanakkale Zaferi şartlar ne olursa olsun geri dönmeyi asla düşünmeyen bir ulusun dirilişten kurtuluşa uzanan bir duruşunun destanıdır. 7'den 70'e bütün bir ulusun göstermiş olduğu bu duruş bugün de bizlere ışık tutuyor ve güç veriyor. Bizlerin görevi ise gelecek nesillerimize şanlı tarihimizi, Çanakkale Zaferimizi çok iyi anlatmak ve bu ruhla geleceğe ışık tutmalarına olanak sağlamaktır. Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu zor günlerde ecdadımızın göstermiş olduğu büyük fedakarlığa layık olacak vatanımızı her türlü düşmana karşı muhafaza edeceğiz. 'Çanakkale Geçilmez' sözünü düşmana söyletmeyi başaran bu şanlı millet ilelebet bağımsızlığını koruyacak, hiçbir güce boyun eğmeyecektir. Düşmanın 'Hasta Adam' tabiriyle yok etmeye çalıştığı Osmanlı'nın küllerinden doğduğuna şahit olduğu destansı zaferin 105. yıl dönümünü kutluyorum. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna şehit düşen, bu vatanı bizlere kanlarıyla emanet eden tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Çanakkale Zaferi, Hüseyin Oprukçu, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:33 Kaynak: İHA
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