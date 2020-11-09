Başkan Oprukçu: "Canla başla çalışmaya devam edeceğiz" - Son Dakika

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, hizmet noktasında çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ilçede yaptıkları çalışmalara değindi. Ereğli'ye hizmet etmekle mükellef olduklarına vurgu yapan Başkan Hüseyin Oprukçu, "Uzun zamandır asfalt görmeyen yerlerin asfaltlanması hususunda elimizden gelen çaba ve gayreti gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz. Bu anlamda hemşehrilerimizden ve muhtarlarımızdan aldığımız olumlu geri dönüşler bizleri daha da mutlu ediyor. Ayrıca Covid-19 tedbirleri kapsamında da Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce denetimlerimize titizlikle devam ediyoruz. Toplu taşıma araçlarında, hemşehrilerimizin yoğun kullanımı muhtemel işletme ve iş yerlerinde denetimler gerçekleştiriyoruz. Şehrimize hizmet mecburiyetimizin, hatta mahkumiyetimizin bilinci ile canla başla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA