Başkan Oprukçu'dan gündeme dair açıklamalar - Son Dakika

Başkan Oprukçu'dan gündeme dair açıklamalar

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, soysal medyadan düzenlediği canlı yayınla hemşehrilerinin karşısına çıkarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Oprukçu'dan gündeme dair açıklamalar, System.String[]

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, soysal medyadan düzenlediği canlı yayınla hemşehrilerinin karşısına çıkarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.


Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu soysal medyadan düzenlediği canlı yayınla hemşehrilerinin karşısına çıkarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Başkan Oprukçu, "Sizlere hizmet etme şerefine nail olmanın 13. ayındayız. Salgının alıp başını gittiği şu günlerde dezenfekte çalışmalarımıza samimi bir gayretle devam ediyoruz. Şehrin temizliğini çok önemsiyoruz. Sağlık çalışanlarımıza da özverili gayretlerinden dolayı çok teşekkür ediyor, haklarını ödeyemeyeceğimizi belirtmek istiyorum" dedi.


" Devlet Bahçeli'den Allah razı olsun"


Ereğli'nin muhteşem geleceğini inşa etme gayreti ve çabası içerisinde olduklarını belirten Başkan Oprukçu, "Ancak gündeme ulusal basında çıkan 'CHP ve AK Parti Grupları reddetti, MHP'li Başkan çıldırdı' diye bir haber oturdu. Bağımsız iken belediye meclisinden ne istiyorsak geçti ama Konya ve Ankara'da kapılar kapalıydı. Yuvama döndüm Konya ve Ankara kapıları açıldı yerelde kapılar kapandı, anlamıyorum. Şu ana kadar elimi, dilimi tuttum, kimsenin ekmeğiyle oynamadım, kırmamaya dökmemeye azami gayreti gösterdim. Öteden beri hepiniz bilirsiniz Ereğli'de bir Taş Evler mevzusu var. 2000 yılında Devlet Bahçeli'nin imzasıyla Taş Evler Bölgesi Sümerbank'tan alınıp Ereğli Belediyesine tahsis edilmiştir. Devlet Bey'den Allah razı olsun. Bir de Belediye Başkanımız vardı Aydın Selay Bey, Allah ondan da razı olsun. Büyükşehir bizim lehimize oradan feragat ettikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanımız hemşehrimiz Murat Kurum Bey'e de konuyu arz ettim. Geçtiğimiz hafta bakanımız kendi imzasıyla Taş Evlerin tahsisini Ereğli Belediyesine gönderdiler. Bakanımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


"Ereğli bu kirlilikten, mezbelelikten kurtulacak"


Taş Evler'in şu anki halini gösteren Başkan Oprukçu, "Taş Evler'in dışı böyle içini ne siz sorun ne de ben söyleyeyim. Buradan gelip geçen çocuklarımız kötü alışkanlıkları buradan ediniyorsa Hüseyin Oprukçu'nun vebalidir. O kötü alışkanlıkların orada edinilmemesi için Ereğli Belediye Başkanı olarak Hüseyin Oprukçu vebalini yerine getirecek, Ereğli bu kirlilikten, mezbelelikten kurtulacak. Örnekleri var bakınız Ulu Cami Meydanı, Oğuz Ata Sosyal Tesisleri kötü mü oldu sevgili hemşehrilerim. Vefa duygusunu yitiriyorsanız, imanınızı sorgulamanız lazım. Vefası olmayanın imanı olmaz derler. Taş evlerden gece kaç kişi gönül rahatlığıyla geçebiliyor. Burası; Ulu Cami önü, Uğurlu Cami, 15 Temmuz Demokrasi Parkı ve Oğuz Ata Tesisleri'nden çok daha nezih, çok daha güzel bir yer olsa kimin karnı ağrır ama var. Projeyi hazırlayan, emeği geçen Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Siz kendinizi anlamazsanız beni nasıl anlayacaksınız. Taş Evler'i mezbelelikten kurtaracak olmanın şerefine ortak olmaya davet ettim. Ortak olmak istemezlerse o şerefi ben tek başıma başarırım. Ama kamuoyunda bilgi kirliliğine mahal vermem. Yanlış hesap Bağdat'tan döner, 31 Mart'ta döndü bu hesap. Meclis üyemizin biri çıkmış başkanım düşünceniz çok güzel ama ben hesap yaptım, buraya konut yapalım diyor. Hak var, hukuk var seçim bitti. Meclis'ten yarım saat önce meclis üyeleriyle konuştuk. İhaleyi kimin alacağını, bedelinin ne kadar olacağını ben bilemem, teklif edilen kredi tutarı birim fiyatlara göre hazırlanmış olup gerçek bedelini ihalede verilecek teklifler belirleyecektir. İstenilen kredi miktarı 3 yıl içerisinde kullanılacak en üst limittir. Olumsuz bir şey demediler, iyi olur dediler meclise girdik CHP ve AK Parti ittifakı oldu. Bu ittifak ne paradan, ne de taş evlerin mezbelelik olduğundan dolayı değil. Hüseyin Oprukçu düşmanlığından kaynaklandığını da değerlendirmek istemiyorum" dedi.


"İnşaatında Ereğli'nin çocuğu çalışacak"


Yapılan hizmetlerin Ereğli için önemine değinen Başkan Oprukçu, "Efendim neymiş işsizlik varken para oraya mı harcanırmış, bırakalım kirlilik dursun o zaman. Hem kardeşim zaten inşaatında Ereğli'nin çocukları çalışacak, ekmek yiyecek. Sevgili hemşehrim gözünü, kulağını aç Hüseyin Oprukçu'nun fabrikaların kurulacağı Endüstri Bölgesi için nasıl çırpındığı gerçeğini gör. Ayrıca Gıda İhtisas Sanayi Bölgesi de Bakanlıkta onu da kuracağız. Bu ne demek işsiz kalmasın, bu ne demek Ereğli kalkınsın demek. Bu kirliliğin vebali boynunuza yapıştı. Ayrıca Cumhurbaşkanını benim kadar sevseydiniz, benim kadar saysaydınız bu açıklamayı yapmazdınız. Sizleri seviyorum kıymetli hemşehrilerim lütfen evde kalmaya özen gösterelim, sağlıklı kalalım. Allah'a emanet olun" ifadeleriyle konuşmalarına son verdi. - KONYA

Hüseyin Oprukçu, Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 05:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Oprukçu'dan gündeme dair açıklamalar - Son Dakika

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