Başkan Oprukçu'dan yatırım alanlarında inceleme - Son Dakika

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Başkan Oprukçu'dan yatırım alanlarında inceleme
6 saat önce
Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, ilçenin gelişebilmesi adına yapılacak her hizmet için öncü olacaklarını söyledi.
Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, ilçenin gelişebilmesi adına yapılacak her hizmet için öncü olacaklarını söyledi.
Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 1. Organize Sanayi Bölgesi karşısındaki boş arazide yapımı planlanan yöresel ürün merkezi ve restore çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte halıcılık kursu olarak faaliyet göstermesi planlanan eski Gazi İlköğretim Okulu binasında incelemelerde bulundu. Bu projelerin Akhüyük Termal Tesisleri ve Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projeleri gibi Ereğli'ye değer katacağını ifade eden Başkan Hüseyin Oprukçu, "Belediye olarak rutin hizmetlerimizi eksiksiz ve aksatmadan gerçekleştiriyoruz. Bunların yanında Ereğlimizin gelecek yüzyıllara gelişerek, büyüyerek ilerleyebilmesi adına yapılacak her hizmetin öncüsü ya da destekçisi olmaya da gayret gösteriyoruz. Bu anlamda yapılacak en önemli hizmet istihdam ve üretimin artırılmasıdır. Bu bilinçle hizmetlerimizi planlıyoruz. Huzur şehri Ereğli'yi, şu ana kadar yaptığımız ve bundan sonraki dönemde yapacağımız hizmetlerle inşa etmeye hemşerilerimizin de desteği ile devam edeceğiz" dedi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 11:02 Kaynak: İHA
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